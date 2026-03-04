حزب الله يستهدف قاعدة حيفا البحرية الإسرائيلية ردا على الغارات على لبنان

أعلن حزب الله أنه استهدف قاعدة حيفا البحرية في شمال إسرائيل الثلاثاء ردا على الغارات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان، بما في ذلك معقل الحزب المدعوم من إيران في ضاحية بيروت الجنوبية.

وتواصل اسرائيل تنفيذ غارات لليوم الثاني، تحديدا على ضاحية بيروت الجنوبية وعلى جنوب البلاد بعد إنذارات إخلاء متتالية للسكان.

وفي بيان، قال حزب الله إنه استهدف القاعدة البحرية في حيفا ب”صلية من الصواريخ النوعية” عند الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (18,00 ت غ).

وأعلن الجيش الإسرائيلي بعد الثامنة مساء بقليل أنه رصد عدة مقذوفات قادمة واسقط معظمها.

وجُرّ لبنان إلى الحرب الإقليمية الاثنين بعد هجوم شنه حزب الله على موقع عسكري إسرائيلي “ثأرا” لمقتل المرشد الأعلى في ايران علي خامنئي.

وردت إسرائيل بسرعة يشن ضربات واسعة النطاق على لبنان الذي أعلنت حكومته الاثنين حظرا فوريا على أنشطة حزب الله العسكرية.

وأعلن الجيش الاسرائيلي الثلاثاء أنه باشر شن موجة جديدة من “الغارات المتزامنة على أهداف في طهران وبيروت”، مضيفا في بيان مسائي أنه ضرب “قرابة 60” هدفا ل”منظمتي حزب الله وحماس الإرهابيتين”، بالإضافة إلى “ضربات واسعة النطاق” استهدفت حزب الله في جنوب لبنان.

كما أعلن أنه نشر قوات في عدة مواقع في جنوب لبنان في ما وصفه بأنه إجراء “دفاعي متقدم” على طول الحدود.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الثلاثاء إنه أوعز للجيش بـ”التقدم والسيطرة على مواقع استراتيجية جديدة في لبنان من أجل منع الهجمات على التجمعات الحدودية في إسرائيل”.

وأعلن حزب الله الثلاثاء مسؤوليته عن 13 هجوما على إسرائيل، قائلا إنه استهدف ما لا يقل عن خمس دبابات إسرائيلية، ثلاث منها داخل الأراضي اللبنانية، باستخدام صواريخ موجهة و”أسلحة مناسبة”.

وأضاف أنه استهدف بـ”المسيّرات الانقضاضية” كلا من قاعدتي رامات دافيد الجوية وميرون للمراقبة وإدارة العمليات الجوية في شمال اسرائيل. كما استهدف بالصواريخ قاعدة نفح في الجولان السوري المحتل وتجمعا للقوات الإسرائيلية في قاعدة قرب يوفال بالقرب من الحدود مع لبنان.

وزعم أيضا أسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية فوق مدينة النبطية في جنوب لبنان.

وقال إن هجماته تأتي “ردا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة”.

وتعرّضت ضاحية بيروت الجنوبية منذ ساعات الصباح الأولى لسلسلة غارات، استهدفت أبنية عدة بعد إنذارات إخلاء. وشاهد مصورو فرانس برس سحب دخان ضخمة بعد الغارات تتصاعد في سماء المنطقة صباحا.

وبعد إعلان قناة المنار التابعة لحزب الله استهداف مقرها ليلا في ضاحية بيروت الجنوبية، أعلنت صباح الثلاثاء أن “العدو الإسرائيلي استهدف مبنى اذاعة النور” التابعة للحزب أيضا في المنطقة ذاتها.

وندّد حزب الله في بيان بالغارات على “وسيلتين إعلاميتين مدنيتين”، بما “يستهدف صوت المقاومة وصورتها”.

وتعرضت مدينة صيدا الجنوبية لضربتين اسرائيليتين الثلاثاء.

واستهدفت احدى الضربتين مركزا للجماعة الاسلامية، حليفة حركة حماس الفلسطينية وحزب الله، في هجوم قالت الجماعة إنه لم يؤد الى سقوط قتلى. وجاءت الأخرى بعد تحذير بالإخلاء في مكان آخر من المدينة.

كما قصف الجيش الإسرائيلي بعد تحذيرات مباني في مدينة صور الساحلية في جنوب لبنان، مشيرا الى أنه يستهدف منشآت لحزب الله.

وعلى وقع الهجوم الأميركي-الإسرائيلي على إيران، أعلن حزب الله ليل الاحد الإثنين إطلاق صواريخ ومسيّرات على موقع عسكري جنوب حيفا، ردا على مقتل خامنئي، الذي تعد بلاده الداعم الرئيسي للحزب.

وقال إن هجومه هو “عمل دفاعي وهو حقّ مشروع”.

وسجلت السلطات اللبنانية الاثنين نزوح أكثر من 58 ألف شخص من المناطق التي استهدفتها الغارات.

وكانت هذه أول مرة يتبنى فيها الحزب هجوما ضد اسرائيل منذ سريان وقف إطلاق النار الذي انهى في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 حربا بين الطرفين استمرت لأكثر من عام.

وإثر الهجوم، باشرت إسرائيل، التي توعّدت حزب الله بأن يدفع “ثمنا باهظا”، بتنفيذ ضربات واسعة النطاق على لبنان.

وقالت الثلاثاء إن قواتها “تتمركز في عدد من النقاط الاستراتيجية” في جنوب لبنان، “في إطار تعزيز منظومة الدفاع الأمامي.. ومنع اي محاولة تسلل” الى أراضيها.

وأعلنت السلطات اللبنانية الإثنين “الحظر الفوري” لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية، داعية اياه الى تسليم سلاحه فورا.

وندّد رئيس كتلة الحزب البرلمانية محمّد رعد بـ”القرارات العنترية” للحكومة، داعيا اياها إلى أن “تنأى بالبلاد عن افتعال مشاكل إضافية تدفع نحو تسعير حالة الغليان والتوتر التي يجب أن نعمل جميعا على تلافيها”.

