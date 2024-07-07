حزب الله يشن هجوما بطائرات مسيرة على جبل الشيخ في هضبة الجولان

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عمان (رويترز) – قالت جماعة حزب الله اللبنانية المتحالفة من إيران يوم الأحد إنها شنت هجوما بطائرات مسيرة على جبل الشيخ في هضبة الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل حيث يوجد لإسرائيل مركز مراقبة رئيسي.

وأضافت أن هذا هو أول قصف من نوعه منذ أن بدأت تبادل إطلاق النار مع إسرائيل في الثامن من أكتوبر تشرين الأول، بعد يوم من هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل، مما أدى إلى اندلاع الحرب في قطاع غزة. ويقول حزب الله إنه لن يوقف العمليات إلا عندما تنتهي الحرب. .

وعلى الرغم من أنه ضرب مناطق أخرى في مرتفعات الجولان السورية المحتلة مرارا وتكرارا، فإن حزب الله قال إن هذه هي المرة الأولى التي يضرب فيها هدفا عسكريا يقع على أعلى ارتفاع في الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل.

وتمتلك إسرائيل منشآت مراقبة وتجسس ودفاع جوي رئيسية على جبل الشيخ حيث تطل على العاصمة السورية وتعمل على مراقبة سوريا والعراق والأردن وأجزاء من المملكة العربية السعودية منذ حرب أكتوبر تشرين الأول 1973.

ويتصاعد الصراع بين حزب الله المتحالف مع إيران وإسرائيل تدريجيا منذ أشهر، مما يثير مخاوف من نشوب حرب واسعة النطاق يقول الجانبان إنهما يرغبان في تجنبها ويعمل الدبلوماسيون على منعها.

صعد حزب الله هجماته، وأرسل أعدادا أكبر من الطائرات المسيرة المتفجرة، واستخدم نوعا جديدا من الصواريخ، وأعلن أنه استهدف الطائرات الحربية الإسرائيلية للمرة الأولى، وفقا لمصادر مطلعة على ترسانة حزب الله.

ويمثل هذا التصعيد اختبارا للقواعد غير المكتوبة التي حصرت الصراع إلى حد كبير في المناطق الواقعة على الحدود أو بالقرب منها منذ أكتوبر تشرين الأول، مما أدى إلى إبقاء المدن اللبنانية والإسرائيلية خارج خط النار.

وتلقي إسرائيل باللوم على حزب الله في تزايد أعمال العنف وكررت تعهداتها باستعادة الأمن على الحدود. ولم يرد الجيش الإسرائيلي حتى الآن على طلب للتعليق على أحدث هجوم لحزب الله.