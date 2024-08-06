حزب الله يشن هجوما بمسيرات على إسرائيل ويتوعد بالمزيد

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بيروت (رويترز) – قالت جماعة حزب الله اللبنانية إنها شنت هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على شمال إسرائيل يوم الثلاثاء، موضحة أن ردها المتوقع على قتل إسرائيل لأحد كبار قادتها الأسبوع الماضي لم يأت بعد.

وذكر حزب الله أنه شن “هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية استهدفت مقر قيادة لواء جولاني ومقر وحدة إيجوز 621 في ثكنة شراغا شمال عكا المحتلة وأصابت أهدافها بدقة وحققت إصابات مؤكدة”.

وأضاف أنه استهدف مركبة عسكرية إسرائيلية في موقع آخر.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد عددا من الطائرات المسيرة المعادية وهي تعبر من لبنان واعترض واحدة منها.

وذكر أن عدة مدنيين جنوبي مدينة نهاريا الساحلية أصيبوا. وأظهرت لقطات تلفزيونية من رويترز موقع الضربة بالقرب من محطة حافلات على طريق رئيسي خارج المدينة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان أن صفارات الإنذار دوت في عكا لكن تبين أنها إنذار كاذب. وقال إن سلاح الجو استهدف مبنيين لحزب الله في جنوب لبنان.

وتتزايد المخاوف من احتمال انزلاق الشرق الأوسط إلى حرب شاملة بعدما توعد حزب الله بالثأر لمقتل القائد العسكري فؤاد شكر، وتوعدت إيران بالرد على اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في طهران الأسبوع الماضي.

وقال مصدر في حزب الله لرويترز إن الرد على اغتيال القائد فؤاد شكر لم يأت بعد.

وذكرت مصادر طبية وأمنية في وقت سابق من يوم الثلاثاء أن أربعة أشخاص قتلوا في ضربة إسرائيلية على منزل في بلدة ميفدون بجنوب لبنان.

وقال مصدران أمنيان آخران إن القتلى من مقاتلي حزب الله لكن الجماعة اللبنانية لم تنشر بعد البيانات المعتادة عن الوفيات.

ويتبادل حزب الله والجيش الإسرائيلي إطلاق النار منذ 10 أشهر تزامنا مع حرب غزة، وتقتصر معظم الضربات المتبادلة على منطقة الحدود.

وقتلت إسرائيل شكر الأسبوع الماضي في ضربة على الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل الجماعة.

وتعهد الأمين العام للجماعة حسن نصر الله بالثأر وقال إن الرد سيكون مدروسا. ومن المقرر أن يلقي كلمة يوم الثلاثاء في ذكرى مرور أسبوع على رحيل شكر.