حزب الله يصدر تحذيرا لسكان البلدات الحدودية الإسرائيلية لإخلائها
6 مارس آذار (رويترز) – أصدرت جماعة حزب الله اللبنانية تحذيرا لسكان البلدات الإسرائيلية الواقعة ضمن نطاق خمسة كيلومترات من الحدود بين الجانبين لإخلائها.
جاء التحذير بعد أقل من يوم من تحذير إسرائيل لسكان الضاحية الجنوبية لبيروت لمغادرتها، مما أدى إلى نزوح جماعي منها.
وانضم لبنان لحرب الشرق الأوسط يوم الاثنين عندما بدأت الجماعة في إطلاق النار، وهو ما ردت عليه إسرائيل بغارات جوية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب وشرق لبنان.
وقالت جماعة حزب الله في رسالة نشرتها على قناتها على تطبيق تيليجرام فجر اليوم الجمعة “لن تمر عدوانية جيشكم على السيادة اللبنانية وعلى المواطنين الآمنين وتدمير البنى التحتية المدنية وحملة التهجير التي ينفذها دون رد”.
وتقول إسرائيل إنها لن تخلي البلدات الحدودية، ودفعت بالمزيد من القوات إلى لبنان، مبررة ذلك بأنه إجراء دفاعي لحماية مواطنيها الذين يعيشون على مقربة من الحدود.
(تغطية صحفية حاتم ماهم ونيرة عبد الله ومعيان لوبيل – إعداد مروة غريب للنشرة العربية )