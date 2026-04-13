حزب الله يطالب بإلغاء المفاوضات المقررة الثلاثاء بين لبنان وإسرائيل

طالب حزب الله الإثنين بإلغاء المفاوضات المقرّرة الثلاثاء بين لبنان وإسرائيل، معتبرا على لسان أمينه العام نعيم قاسم أن مثل هذه المحادثات “عبثية”.

وقال قاسم في كلمة متلفزة “نحن نرفض المفاوضات مع الكيان الاسرائيلي الغاصب، هذه المفاوضات عبثية”، داعيا إلى “إلغاء هذا اللقاء التفاوضي”.

ومن المقرر أن يعقد سفيرا لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة الثلاثاء اجتماعا برعاية الإدارة الأميركية.

وشدّد قاسم على وجوب تشكّل “اتفاق وإجماع لبناني” لفتح مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، محذرا من أنه “لا يحق لأحد أن يأخذ لبنان إلى هذا المسار من دون توافق داخلي لمكوناته، وهذا لم يحصل”.

وتقول السلطات اللبنانية إن هذه المحادثات تهدف في المقام الأول إلى التوصل لوقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ الثاني من آذار/مارس.

ووضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو “شرطين”، هما “تفكيك سلاح حزب الله” والتوصل إلى “اتفاق سلام حقيقي”.

واندلعت الحرب عقب إطلاق حزب الله صواريخ نحو إسرائيل قال إنها ردا على اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي. وأدّت الغارات الاسرائيلية مذّاك الحين إلى مقتل 2089 شخصا بحسب وزارة الصحة.

وقال قاسم أيضا “قرارنا بالمقاومة. أن لا نهدأ. ولا نتوقف ولا نستسلم. وسندع الميدان يتكلم”.

وأضاف “أما نحن فلن نستسلم” و”سنبقى في الميدان حتى لو بقينا إلى آخر نفس”، في وقت يخوض فيه مقاتلو الحزب مواجهات مع الجيش الإسرائيلي المتوغل في مناطق حدودية في جنوب لبنان.

