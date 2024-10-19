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حزب الله يطلق صواريخ على شمال إسرائيل وغارات إسرائيلية على غزة

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من معيان لوبيل ومايا الجبيلي

القدس/بيروت (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي إن جماعة حزب الله اللبنانية أطلقت عشرات الصواريخ وعددا من الطائرات المسيرة على شمال إسرائيل يوم السبت مما أسفر عن مقتل شخص واحد بينما قال متحدث إن إحدى تلك الطائرات كانت موجهة إلى منزل يقضي به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العطلات.

وجاءت الرشقة الصاروخية في الوقت الذي قال فيه مسؤولون بقطاع الصحة في غزة إن غارات إسرائيلية أودت بحياة 11 شخصا على الأقل في مخيم المغازي للاجئين بوسط القطاع وسبعة آخرين على الأقل في مخيم الشاطئ بمدينة غزة.

وأضافوا أن مريضين لقيا حتفهما في المستشفى الإندونيسي بالقطاع بسبب الحصار الذي أدى إلى قطع الكهرباء والإمدادات الطبية بينما قُتل ممرض في مستشفى كمال عدوان.

وتبددت الآمال في أن يؤدي موت رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يحيى السنوار إلى وقف سريع للحرب المستمرة منذ ما يزيد على عام في الشرق الأوسط إذ أكدت إسرائيل وحماس وحزب الله مواصلة القتال في غزة ولبنان.

وقُتل السنوار برصاص جنود إسرائيليين في القطاع الفلسطيني يوم الأربعاء، وكانت إسرائيل تعتبره أحد مدبري هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 الذي أشعل فتيل الحرب على غزة.

وتقصف إسرائيل أيضا مخيم جباليا، أكبر مخيمات اللاجئين الثمانية القديمة في قطاع غزة، قائلة إنها محاولة لمنع مقاتلي حماس من إعادة تجميع صفوفهم.

وبينما تواصل إسرائيل هجماتها العسكرية على الجبهتين، قالت وزارة الصحة اللبنانية اليوم السبت إن شخصين على الأقل قتلا في غارة إسرائيلية على سيارة في جونية ذات الأغلبية المسيحية شمالي العاصمة بيروت، في أول هجوم للقوات الإسرائيلية على المنطقة.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش يفحص التقرير عن الغارة في جونية. ولم يصدر تعليق حتى الآن من حزب الله الذي يقاتل القوات الإسرائيلية على حدود لبنان الجنوبية والذي قُتل عدد من كبار قيادييه في غارات إسرائيلية.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية