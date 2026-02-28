حزب الله يعبر عن تضامنه مع إيران ولا يعلن عن نية للتدخل

بيروت 28 فبراير شباط (رويترز) – أعربت جماعة حزب الله اللبنانية اليوم السبت عن تضامنها مع إيران في أعقاب الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل، محذرة في بيان من عواقب وخيمة على المنطقة، دون أن توضح ما إذا كانت ستتدخل في الحرب.

حزب الله جماعة مسلحة شيعية وحزب سياسي وخاض صراعات عديدة مع إسرائيل منذ تأسيسه على يد الحرس الثوري الإيراني عام 1982. ووجهت إسرائيل ضربات قوية لحزب الله خلال حرب عام 2024، وقتلت الأمين العام السابق للجماعة حسن نصر الله.

وأوردت رويترز يوم الثلاثاء أن إسرائيل حذرت لبنان من أنها ستشن هجوما عنيفا على البلاد، مستهدفة البنية التحتية المدنية، بما فيها المطار، في حال مشاركة حزب الله في أي حرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي بيان له، قال حزب الله إن عواقب الخطة الأمريكية الإسرائيلية “الوخيمة ستطال الجميع دون استثناء في حال تركت دون مواجهة حازمة”. وأضاف” إننا واثقون بأن العدو الأمريكي والإسرائيلي سيتلقى صفعة كبيرة ولن يحصد سوى الفشل من عدوانه الطاغوتي المجرم”.

وقال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اليوم السبت إنه لن يقبل أن يجر أي شخص “البلاد في مغامرات تهدد أمنها ووحدتها”، وذلك في رسالة غير مباشرة إلى حزب الله.

وأضاف سلام في بيان بعد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران”أمام ما تشهده المنطقة من تطورات خطيرة، أعود وأناشد جميع اللبنانيين أن يتحلوا بالحكمة والوطنية، واضعين مصلحة لبنان واللبنانيين فوق أي حساب”.

وأكد سلام في بيانه “أكرر أننا لن نقبل أن يُدخل أحد البلاد في مغامرات تهدد أمنها ووحدتها”.

