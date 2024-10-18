حزب الله يعتزم الانتقال لمرحلة “تصاعدية” في مواجهة إسرائيل بعد مقتل السنوار

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من جيمس ماكنزي ونضال المغربي وسامية نخول

القدس/القاهرة 18 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) – أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية يوم الجمعة “الانتقال إلى مرحلة جديدة وتصاعدية في المواجهة” مع إسرائيل فيما قالت إيران إن “روح المقاومة ستقوى” بعد مقتل يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقُتل السنوار، العقل المدبر لهجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 الذي أشعل فتيل حرب غزة، خلال عملية نفذها جنود إسرائيليون في القطاع يوم الأربعاء، وهو تطور جوهري في الصراع المستمر منذ عام.

وقال قادة غربيون إن مقتله يوفر فرصة لإنهاء الصراع، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن الحرب ستستمر حتى عودة الرهائن المحتجزين لدى حماس.

وقال نتنياهو في بيان مصور مسجل “اليوم صفينا الحساب. اليوم تلقى الشر ضربة لكن مهمتنا لم تكتمل بعد… إلى عائلات الرهائن الأعزاء، أقول: هذه لحظة مهمة في الحرب. سنواصل العمل بكل قوتنا حتى يعود جميع أحبائكم، أحبائنا، إلى ديارهم”.

ويعتقد أن السنوار كان يختبئ في شبكة الأنفاق التي أقامتها حماس تحت غزة على مدى العقدين الماضيين. وانتُخب رئيسا للمكتب السياسي للحركة بعد اغتيال إسماعيل هنية في طهران في يوليو تموز.

وقال مسؤولون إسرائيليون إنه قُتل خلال تبادل لإطلاق النار في جنوب غزة يوم الأربعاء على أيدي جنود إسرائيليين لم يكونوا على علم في البداية بأنهم أوقعوا بالعدو الأول لإسرائيل.

ونشر الجيش مقطع فيديو التقطته طائرة مسيرة لمن قال إنه السنوار وهو جالس على كرسي بذراعين ومغطى بالغبار داخل مبنى مدمر.

ولم تعلق حماس حتى الآن لكن مصادر في الحركة قالت إن المؤشرات من غزة تشير إلى مقتل السنوار.

“العقبة الرئيسية”

رغم آمال الغرب في التوصل لوقف لإطلاق النار، فإن مقتل السنوار قد يؤدي إلى تصعيد التوتر في الشرق الأوسط حيث تتزايد بالفعل المخاوف من اتساع رقعة الصراع.

وشنت إسرائيل حملة برية في لبنان الشهر الماضي وتعتزم الآن الرد على هجوم صاروخي نفذته إيران حليفة كل من حماس وجماعة حزب الله اللبنانية في الأول من أكتوبر تشرين الأول.

لكن غياب الرجل الذي خطط لهجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي قد يساعد أيضا في دفع الجهود المتوقفة لإنهاء الحرب التي أشعلها. وأسفر هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول على جنوب إسرائيل عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة بحسب إحصاءات إسرائيلية.

وردت إسرائيل بحملة عسكرية أسفرت عن مقتل أكثر من 42000 فلسطيني، وفقا للسلطات الصحية في غزة.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي تحدث هاتفيا مع نتنياهو لتهنئته إن مقتل السنوار يمثل فرصة لإنهاء الصراع في غزة وإعادة الرهائن الإسرائيليين إلى ديارهم.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة تتطلع إلى إعادة إطلاق المحادثات بشأن مقترح للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتحرير الرهائن، ووصف السنوار بأنه كان “العقبة الرئيسية” أمام إنهاء الحرب.

وتابع “من الواضح أن هذه العقبة قد أزيلت. لا أستطيع أن أتوقع أن هذا يعني أن من يحل محله (السنوار) سيوافق على وقف إطلاق النار، لكن هذا يزيل ما كان في الأشهر الماضية العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق”. وقال ميلر إن السنوار كان يرفض التفاوض على الإطلاق في الأسابيع الأخيرة.

ولم تبد إيران أي إشارة إلى أن مقتل السنوار سيؤثر على دعمها. وقالت بعثتها لدى الأمم المتحدة إن “روح المقاومة ستقوى” بعد مقتله.

كما أبدت جماعة حزب الله تمسكها بمواقفها وأعلنت “الانتقال إلى مرحلة جديدة وتصاعدية في المواجهة مع إسرائيل”.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن أجرى اتصالين هاتفيين منفصلين يوم الخميس مع قادة في السعودية وقطر بهدف إنهاء الصراع في الشرق الأوسط.

* لا عزاء، ولا استسلام

قالت عائلات الرهائن الإسرائيليين إن مقتل السنوار يعد إنجازا كبيرا لكنه لن يكتمل ما دام الرهائن في غزة.

وقال آفي مارسيانو والد نوا مارسيانو التي احتجزتها حماس وقُتلت وهي في الأسر لهيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) “بعد عام من احتضاني لنوا للمرة الأخيرة، وصل الوحش الذي أخذها مني ويداه ملطختان بدماء كل بناتنا لبوابات الجحيم أخيرا. القليل من العدل لكن لا عزاء… لا عزاء إلا حين تعود نعمة وليري وأجام ودانييلا وكارينا، صديقات بناتنا إلى منازلهن”.

وفي خان يونس بجنوب قطاع غزة، قال النازح الفلسطيني ثابت عمور لرويترز إن النضال الفلسطيني سيستمر.

وأضاف أن المقاومة لا تختفي باختفاء رجل، وأن اغتيال السنوار لن يعني نهاية المقاومة أو الاستسلام.