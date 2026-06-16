حزب الله يعتقد أن إيران لن توقع اتفاقا نوويا دون انسحاب إسرائيل

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16 يونيو حزيران (رويترز) – ذكرت العلاقات الإعلامية لجماعة حزب الله اللبنانية أن الجماعة تعتقد أن طهران لن توقع اتفاقا نوويا مع واشنطن ما لم تسحب إسرائيل قواتها من جنوب لبنان.

ويأتي ذلك في وقت قال فيه كبير الدبلوماسيين الإيرانيين إن استمرار وجود القوات الإسرائيلية في لبنان سيعد خرقا لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.

ولا تزال القوات الإسرائيلية تحتل جزءا كبيرا من الأراضي في جنوب لبنان بعد أن استولت عليها خلال حملتها الجوية والبرية التي استمرت ثلاثة أشهر على حزب الله، والتي بدأت بعد أن أطلقت الجماعة المدعومة من إيران النار على إسرائيل في الثاني من مارس آذار دعما لطهران.

وانحسر القتال في لبنان إلى حد بعيد بعد توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، لكنه لم يتوقف تماما، وأعلنت إسرائيل أن قواتها ستبقى في جنوب البلاد.

واعترض حزب الله على استمرار الاحتلال الإسرائيلي. وأضافت الجماعة لرويترز أنها تفهم أن طهران ستضغط في المرحلة التالية من محادثاتها مع واشنطن من أجل انسحاب إسرائيل. ومن المقرر بدء المرحلة التالية من المحادثات بعد توقيع واشنطن وطهران رسميا مذكرة التفاهم يوم الجمعة.

وقالت العلاقات الإعلامية لحزب الله لرويترز “نعتقد أنه لن يكون هناك اتفاق نووي بين إيران والولايات المتحدة ما لم تنسحب إسرائيل”، وذلك في أول مرة تربط فيها الجماعة انسحاب إسرائيل باتفاق نووي محتمل.

وأشارت الجماعة إلى أن الانسحاب سيكون نتيجة للجولة المقبلة من المحادثات بين طهران وواشنطن، وليس شرطا مسبقا.

وقالت العلاقات الإعلامية لحزب الله إن الجماعة تلقت تأكيدات إيرانية بأن أي خرق إسرائيلي لوقف إطلاق النار في لبنان سيؤثر على مفاوضاتها المقبلة مع الولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم إن إنهاء الحرب في الشرق الأوسط يجب أن يشمل وضع نهاية للصراع في لبنان، بما يشمل “إنهاء احتلال” الأراضي اللبنانية.

وأضاف “دون انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في هذه الحرب، فلن تتحقق النهاية الكاملة للحرب”.

وذكر عراقجي أن أي هجوم إسرائيلي على لبنان أو استمرار احتلال الأراضي اللبنانية “سيُعتبر، في رأينا، انتهاكا لمذكرة التفاهم”.

(تغطية صحفية مايا الجبيلي من بيروت وباريسا حافظي من دبي – إعداد أميرة زهران ومحمد أيسم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز وعلي خفاجي)