حزب الله يعلن استهداف شمال اسرائيل “بصواريخ كاتيوشا” رداً على قصف “طال مدنيين”

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أعلن حزب الله الأحد قصف شمال اسرائيل “بصواريخ كاتيوشا” رداً على قصف قال الجيش الاسرائيلي إنه استهدف منتصف ليل السبت الأحد مستودع ذخائر تابعا للحزب في جنوب لبنان، وأدى إلى إصابة ستة مدنيين بجروح وفق الإعلام الرسمي اللبناني.

ومنذ بدء الحرب في غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، يسجل تبادل شبه يومي للقصف عبر الحدود اللبنانية-الإسرائيلية بين حزب الله الداعم لحماس وفصائل حليفة له من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى.

وقال حزب الله في بيان إنه “رداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي التي طالت المدنيين في بلدة عدلون وأصابت عدداً منهم بجروح”، استهدف منطقة دفنا في شمال اسرائيل “بصواريخ الكاتيوشا”.

وفي وقت سابق الاحد، أكد الجيش الإسرائيلي أنه استهدف منتصف ليل السبت الاحد مستودع ذخائر لحزب الله، بعدما نقل الإعلام الرسمي اللبناني تعرض مستودع ذخائر في جنوب لبنان لغارة إسرائيلية.

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان “خلال الليلة الماضية، أغارت طائرات حربية على مستودعيْن للأسلحة في منطقة جنوب لبنان وفي داخلها قذائف صاروخية ووسائل أخرى”.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية ذكرت ليل السبت أنّ “غارة على بلدة عدلون استهدفت مستودع ذخائر”، بعدما أشارت سابقاً الى غارة إسرائيلية على البلدة التي تقع بين مدينتي صيدا وصور.

وأفادت الوكالة الأحد بارتفاع حصيلة الجرحى من “المدنيين” إلى ستة، ووصفت إصاباتهم بأنها “متوسطة”.

وإثر الغارة التي استهدفت مستودع الذخائر، تم قطع طريق سريع بين مدينتي صيدا وصور في الجنوب بالاتجاهين وتحويل السير إلى الطرق الداخلية، وفق الوكالة.

إلى ذلك، نعى حزب الله الأحد في بيانين منفصلين اثنين من مقاتليه قال إنهما قتلا “على طريق القدس”، وهي العبارة التي يستخدمها الحزب في نعي مقاتليه الذين يقضون في جنوب لبنان منذ بدء التصعيد.

والسبت، أعلن حزب الله وحليفته الفلسطينية حركة حماس أنهما أطلقا وابلا من الصواريخ على مواقع إسرائيلية ردا على ضربة أدت إلى إصابة مدنيين في جنوب لبنان وردا على سقوط ضحايا في غزة.

وأعلن حزب الله أنه أطلق “عشرات صواريخ الكاتيوشا” على دفنا، وهي منطقة في شمال إسرائيل قال الحزب إنه استهدفها للمرة الأولى “ردا على الاعتداء على المدنيين”.

بدورها، أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها أطلقت وابلا من الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه موقع عسكري إسرائيلي في الجليل الأعلى “ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة”.

وأسفرت أعمال العنف منذ تشرين الأول/أكتوبر عن مقتل 517 شخصاً على الأقلّ في لبنان، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس. ومعظم القتلى من المقاتلين، لكن بينهم 104 مدنيين على الأقل.

وفي الجانب الإسرائيلي، قُتل 18 عسكرياً و13 مدنياً، بحسب السلطات الإسرائيلية.

آية-لو/ب ق