حزب الله يعلن الاشتباك البري مع قوات إسرائيلية في لبنان

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من آري رابينوفيتش ومايا الجبيلي

القدس/بيروت (رويترز) – قالت جماعة حزب الله اللبنانية في بيان إن مقاتليها يشتبكون مع قوات إسرائيلية في لبنان يوم الأربعاء، وهي المرة الأولى التي تعلن فيها الجماعة عن وقوع اشتباكات برية منذ أن بدأت إسرائيل التوغل في لبنان في حملة تستهدف الجماعة المسلحة المدعومة من إيران.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء إن وحدات نظامية من المشاة والمدرعات انضمت إلى العمليات البرية في جنوب لبنان، وذلك بعد يوم من تعرض إسرائيل لهجوم صاروخي من إيران، مما أثار مخاوف من صراع أوسع نطاقا في منطقة الشرق الأوسط المنتجة للنفط.

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء مقتل قائد مجموعة تابعة له في لبنان.

وقالت إيران يوم الأربعاء إن هجومها على إسرائيل انتهى ما لم تحدث استفزازات أخرى، في حين توعدت إسرائيل والولايات المتحدة بالرد على هجوم طهران.

وتم يوم الأربعاء دفن جثمان مواطن من غزة يبلغ من العمر 38 عاما هو القتيل الوحيد المعروف في الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وكان سامح خضر حسن العسلي يقيم في مجمع لقوات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة حين قُتل بحطام صاروخي متساقط خلال هجوم يوم الثلاثاء الذي قالت إسرائيل إن أنظمة دفاعها الجوي أحبطته إلى حد كبير.

وقالت الجماعة اللبنانية في بيان إن مقاتليها يشتبكون مع قوات إسرائيلية تسللت إلى بلدة مارون الراس الحدودية في جنوب لبنان بعد دفع القوات الإسرائيلية للتراجع بالقرب من بلدة حدودية أخرى. وأضافت أنها أطلقت أيضا صواريخ على مواقع عسكرية داخل إسرائيل.

وقال مدير العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف يوم الأربعاء إن الجماعة “في الجولة الأولى فقط” وإن لديها ما يكفي من المقاتلين والأسلحة والذخيرة لصد إسرائيل.

ولم يصدر تعليق بعد من إسرائيل.

ويشير انضمام وحدات من المشاة والمدرعات من الفرقة 36، والذي أعلنت عنه إسرائيل، إلى أن العملية تتجاوز التحركات المحدودة للقوات الخاصة.

وقال الجيش إن العملية البرية تهدف إلى حد كبير إلى تدمير أنفاق وبنية تحتية أخرى على الحدود وإنه ليس هناك خطط لعملية أوسع تستهدف بيروت أو مدنا كبرى في جنوب لبنان.

وأصدر الجيش أوامر إخلاء جديدة لنحو 24 بلدة على الحدود الجنوبية للبنان، مع توجيه السكان إلى الذهاب إلى شمال نهر الأولي الذي يجري من الشرق إلى الغرب على بعد نحو 60 كيلومترا إلى الشمال من الحدود الإسرائيلية.

* اشتباكات على الحدود

رغم دعوات من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لوقف إطلاق النار، استمر القتال بين إسرائيل وحزب الله يوم الأربعاء.

وجددت إسرائيل قصفها للضاحية الجنوبية لبيروت، معقل جماعة حزب الله المدعومة من إيران، بأكثر من 12 ضربة استهدفت ما قالت إنها أهداف تابعة للجماعة.

وكشفت إحصاءات للحكومة اللبنانية يوم الثلاثاء أن نحو 1900 شخص قُتلوا وأُصيب أكثر من تسعة آلاف آخرين، معظمهم في الأسبوعين الماضيين، في لبنان خلال عام تقريبا من تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله عبر الحدود بالتوازي مع حرب غزة.

واضطرت السودانية مليكة جمعة للاحتماء بكنيسة مار يوسف في بيروت بعد أن أُجبرت على الفرار من منزلها بالقرب من صيدا مع زوجها وطفليها.

وقالت “صار ما في أمان، الكنيسة احتوتنا، كنا بنضل بالطريق وين بدنا نروح، قعدنا تحت الجسر ما في أمان، إذا رجعنا للبيت ما في أمان القصف بكل مكان”.

وقالت إيران إن الهجوم الذي شنته يوم الثلاثاء استهدف فقط منشآت عسكرية إسرائيلية وكان ردا على عمليات القتل الإسرائيلية لقادة جماعات حليفة لها ومن بينهم الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وكذلك الهجمات في لبنان على حزب الله وفي قطاع غزة.

ومثل هجوم أبريل نيسان، لم تتسبب الضربات الإيرانية يوم الثلاثاء في أضرار تذكر في إسرائيل.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية إن أي رد إسرائيلي سيقابل “بدمار ساحق”.

ونقل موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي يوم الأربعاء عن مسؤولين إسرائيليين أن إسرائيل ستوجه “ردا كبيرا” على الهجوم الصاروخي الإيراني في غضون أيام قد يستهدف منشآت إنتاج النفط داخل إيران ومواقع استراتيجية أخرى.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي أبدى إيرانيون مخاوفهم من الرد الإسرائيلي وقالوا إن الحروب السابقة، مثل الصراع الذي استمر ثماني سنوات مع العراق في الثمانينيات والذي أسفر عن مقتل نحو مليون شخص، لم تجلب إلا المزيد من المعاناة.

* مخاوف من تصاعد العنف

قالت نيما مختاريان، التي تعمل في منظمة غير حكومية “تدمير الأجيال وتحويل الشبان إلى وقود للمدافع وإثراء القادة العسكريين والنخبة وتمكين المتطرفين؟ لن يدفع القادة ثمن جر إيران إلى الحرب”.

ويعتقد بعض الإيرانيين أن حكومة البلاد لم يكن لديها خيار سوى إطلاق عشرات الصواريخ على إسرائيل، لكنهم يخشون مما سيحدث بعد ذلك مع استعداد الجيش الإسرائيلي للرد.

وقالت أم إيرانية، وهي في طريقها إلى مكان عملها بجوار لوحة إعلانية شاهقة في ميدان ولي عصر تحمل صورة نصر الله، الذي كان أقوى حليف لإيران في المنطقة “أنا لا أخشى إلا على أطفالي في حالة اندلاع الحرب”.

وأضافت “إذا لم نرد على إسرائيل، فربما استمرت في أعمالها التدميرية. أنا لا أخشى إلا على أطفالي”.

وأثارت الضربات الصاروخية الإيرانية والعمليات الإسرائيلية في لبنان حالة من القلق في أنحاء العالم مع عدم إبداء الجماعات المتحالفة مع إيران في الشرق الأوسط، حزب الله والحوثيون في اليمن والفصائل المسلحة في العراق، أي تراجع في الهجمات دعما حماس.

وقالت أمل، وهي من سكان لبنان “حان الوقت لدخول المحور (محور المقاومة) بأكمله في المعركة، من إيران إلى العراق إلى اليمن إلى سوريا إلى لبنان إلى غزة، لقد حان الوقت. لأنه من الواضح أن لا شيء يمكن أن يوقف إسرائيل، ولا حتى القوانين الدولية”.