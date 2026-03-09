حزب الله يعلن التصدي لإنزال إسرائيلي في شرق لبنان

بيروت/القدس 9 مارس آذار (رويترز) – قالت جماعة حزب الله اليوم الاثنين إن مقاتليها اشتبكوا مع قوات إسرائيلية في شرق لبنان خلال التصدي لعملية إنزال محمولة جوا خلال الليل، في ثاني عملية من نوعها في المنطقة خلال أيام، مع دخول الاشتباكات بين إسرائيل والجماعة اللبنانية المدعومة من إيران الأسبوع الثاني.

ولم يدل متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأي تعليق فوري عند سؤاله عن بيان حزب الله.

وقال حزب الله في البيان “رصد مجاهدو المقاومة الإسلامية تسلل نحو 15 مروحية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي من الاتجاه السوري. وحلقت المروحيات المعادية فوق السلسلة الشرقية… حيث عمد عدد منها إلى إنزال قوة مشاة في سهل سرغايا رُصد تقدمها باتجاه الأراضي اللبنانية”.

وأضاف البيان أن مقاتلي حزب الله تصدوا “للمروحيات وللقوة المتسللة بالأسلحة المناسبة”.

وانزلق لبنان إلى الحرب الدائرة في المنطقة عندما أطلق حزب الله، الذي أسسه الحرس الثوري الإيراني في عام 1982، النار ردا على مقتل الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، مما أشعل هجوما إسرائيليا جديدا على الجماعة اللبنانية.

وواصل الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت التي يسيطر عليها حزب الله اليوم الاثنين، مما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان في أنحاء المدينة. وكرر الجيش تحذيراته للسكان بمغادرة المنطقة، وأعلن أنه سيستهدف (مؤسسة القرض الحسن) المالية التابعة لحزب الله.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أمس الأحد أن ما يقرب من 400 شخص قتلوا في لبنان جراء الغارات الإسرائيلية منذ الثاني من مارس آذار، بينهم ما لا يقل عن 83 طفلا و42 امرأة. ولا يميز الإحصاء بين المسلحين والمدنيين.

وقال الجيش الإسرائيلي أمس الأحد إن جنديين قتلا في جنوب لبنان، وهما أول قتيلين من الجيش الإسرائيلي منذ بدء الحرب.

* توسيع نطاق الأهداف

نفذ الجيش الإسرائيلي عملية إنزال جوي في ذات المنطقة قرب قرية النبي شيت ليل الجمعة. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 41 قتلوا في هجمات إسرائيلية في المنطقة يوم السبت.

وقال الجيش الإسرائيلي إن هدف العملية هناك هو البحث عن رفات رون أراد، وهو طيار في القوات الجوية الإسرائيلية مفقود في لبنان منذ عام 1986، لكن لم يتم العثور على رفاته أو أي شيء يتعلق بمصيره.

واضطر مئات الآلاف في لبنان إلى مغادرة منازلهم منذ بدء الحرب ونزحوا من مناطق في جنوب البلاد ومن الضاحية الجنوبية في بيروت، لكن إسرائيل قصفت أهدافا خارج تلك المناطق أيضا.

ونفذت فجر أمس الأحد ضربة بطائرة مسيرة على فندق في منطقة الروشة المطلة على البحر في بيروت. وقال الجيش الإسرائيلي إن الضربة قتلت خمسة من كبار قادة ما وصفته بفيلق لبنان التابع للحرس الثوري الإيراني.

وعزز الجيش الإسرائيلي وجوده العسكري في جنوب لبنان منذ بداية الحرب، وأقام ما وصفه بمواقع دفاعية متقدمة للتصدي لهجمات حزب الله.

وتحتفظ إسرائيل بجنود في خمسة مواقع في جنوب لبنان منذ حربها مع حزب الله في 2024.

(تغطية صحفية ألكسندر كورنويل وستيفن شير من القدس وعبد العزيز بومزار ومايا الجبيلي من بيروت وتالا رمضان وأحمد الإمام من دبي – إعداد أميرة زهران وسلمى نجم للنشرة العربية – تحرير سها جادو)