حزب الله يعلن تنفيذ “ردّ أولي” على مقتل شكر وإسرائيل تقول إنها شنت ضربات استباقية على لبنان

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أعلن حزب الله الأحد شنّ هجوم جوي وصاروخي نحو أهداف عسكرية إسرائيلية، في إطار “ردّ أولي” على مقتل القيادي العسكري فؤاد شكر، وذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربات استباقية في لبنان لمنع “هجوم كبير” للحزب.

وأكدت الولايات المتحدة على الفور أنها “ستواصل دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، بينما تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بـ”القيام بكل شيء” لاستعادة الأمن في شمال إسرائيل.

وجاء الإعلان الإسرائيلي قبل إعلان حزب الله، لكن لم يتضّح بعد ما إذا كان القصف الإسرائيلي بدأ قبل ردّ حزب الله أو العكس. ولم يعلن عن خسائر في الأرواح في الجانب الإسرائيلي.

في لبنان، أعلنت وزارة الصحة مقتل شخص في الجنوب في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة صباح الأحد.

وقال حزب الله في بيان بعيد السادسة صباحا “عند فجر هذا اليوم (…)، وفي إطار الردّ الأولي على العدوان الصهيوني الغاشم على الضاحية الجنوبية لبيروت” الذي أدّى إلى مقتل فؤاد شكر ومستشار إيراني وخمسة مدنيين، “بدأ مجاهدو المقاومة الإسلامية هجوما جويا بعدد كبير من المسيّرات نحو العمق الصهيوني وفي اتجاه هدف عسكري نوعي”.

وفي بيان لاحق، أعلن الحزب أنه “تمّ الانتهاء من المرحلة الأولى” من الردّ، “بنجاح كامل”، مشيرا الى “استهداف الثكنات والمواقع الإسرائيلية تسهيلا لعبور المسيرات الهجومية باتجاه هدفها المنشود في عمق الكيان”.

وأشار الى أن المسيرات “عبرت كما هو مقرر”، وأنه تمّ إطلاق أكثر من 320 صاروخ كاتيوشا.

وفي بيان ثالث، أكد الحزب أنّ عمليته العسكرية “لهذا اليوم” ضد مواقع وثكنات عسكرية اسرائيلية “قد تمّت وأُنجزت”، نافياً “ادعاءات” اسرائيل إزاء تعطيلها هجومه بضربات استباقية.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه “يشنّ هجمات في لبنان لإزالة تهديدات لحزب الله بعد رصد استعداده لإطلاق قذائف وصواريخ نحو الأراضي الإسرائيلية”.

وتوجّه الجيش الإسرائيلي في رسالته إلى سكان جنوب لبنان، ودعا “جميع الموجودين بالقرب من مناطق ينشط فيها حزب الله الى المغادرة فورا لحماية أنفسهم وعائلاتهم”.

وأفادت قناة “المنار” التابعة للحزب عن “سلسلة غارات لطيران العدو الصهيوني استهدفت حرش كونين رشاف، الطيري، بيت ياحون، الخردلي، زوطر، إقليم التفاح والريحان في جنوب لبنان”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي انه دمّر “آلاف منصات” الصواريخ العائدة للحزب في جنوب لبنان في ضربات شاركت فيها “نحو 100 طائرة حربية”.

– حال الطوارئ –

وترأس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اجتماعا للمجلس الأمني الوزاري المصغّر.

وقال رئيس الوزراء في بيان نشره مكتبه “نحن مصممون على القيام بكل شيء لحماية بلادنا وإعادة سكان الشمال بأمان إلى منازلهم، ومواصلة اتباع قاعدة بسيطة : من يؤذينا، نؤذيه”.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت حال الطوارئ لمدة 48 ساعة.

وأعلن مطار بن غوريون في إسرائيل أن الرحلات الجوية المغادرة صباح الأحد ستتأخر، وأن الرحلات الواصلة سيُعاد توجيهها إلى مطارات أخرى، قبل أن يعلن في وقت لاحق استئناف العمل في المطار “اعتبارا من الساعة السابعة (04,00 ت غ)، بما يشمل الإقلاع والهبوط”، مشيرا الى أن “الطائرات التي تمّ تحويلها الى مطارات أخرى، ستعاود الإقلاع باتجاه بن غوريون”.

وأكدت الولايات المتحدة التي كانت قد عززت انتشارها العسكري في المنطقة خلال الأسابيع الماضية، جاهزيتها لدعم “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي شون سافيت في بيان إنه بتوجيه من الرئيس جو بايدن “يتواصل المسؤولون الأميركيون الكبار بشكل مستمر مع نظرائهم الإسرائيليين”، مضيفا “سنواصل دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وسنواصل العمل للحفاظ على الاستقرار الاقليمي”.

وأكدت وزارة الدفاع الأميركية أنها “مستعدة لدعم” الدولة العبرية.

وقال متحدث باسم البنتاغون “نواصل مراقبة الوضع عن كثب وسبق أن كنا واضحين للغاية بأن الولايات المتحدة مستعدة لدعم الدفاع عن إسرائيل”.

وتصاعدت المخاوف منذ أسابيع من تصعيد عسكري إقليميا أكبر في ظلّ تواصل الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس منذ عشرة أشهر، بعد توعّد إيران وحزب الله بالردّ على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية في 31 تموز/يوليو في طهران والمنسوب إلى إسرائيل، واغتيال فؤاد شكر في ضاحية بيروت الجنوبية في ضربة إسرائيلية.

– مفاوضات –

ويأتي هذا التصعيد في يوم تتواصل فيه المفاوضات في القاهرة بوساطة أميركية ومصرية وقطرية بين إسرائيل وحماس في محاولة للتوصل الى هدنة في قطاع غزة.

وأكدت واشنطن الجمعة أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي ايه” وليام بيرنز وصل الى القاهرة للمشاركة في المباحثات، متحدثة عن “تحقيق تقدم” في النقاشات التمهيدية التي تسبق المباحثات الموسعة.

وكان مصدر مصري أفاد في وقت سابق هذا الأسبوع، بأن المباحثات “الموسعة” ستعقد الأحد في القاهرة.

وأعلن قيادي في حركة حماس لفرانس برس أن “قيادة حماس بما فيها رئيس الحركة (يحيى) السنوار قرّرت أن المرجعية التي يتمّ الاستناد اليها هي خطة 2 تموز/يوليو التي وافقت عليها حماس”، في إشارة الى المقترح الذي أعلنه جو بايدن في 31 أيار/مايو، وأعلنت حماس قبوله مطلع تموز/يوليو.

وينص المقترح على هدنة مدتها ستة أسابيع يرافقها انسحاب إسرائيلي من المناطق المأهولة في غزة وإطلاق سراح رهائن خطفوا في 7 تشرين الأول/أكتوبر خلال هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل الذي تسبب باندلاع الحرب، ثم مرحلة ثانية تنتهي بانسحاب إسرائيلي كامل من القطاع.

في المقابل، أكّد مكتب نتانياهو هذا الأسبوع تمسكه بتحقيق “كل أهداف الحرب” قبل وقف النار، معتبرا أن “هذا يتطلّب تأمين الحدود الجنوبية” للقطاع مع مصر، في إشارة الى تمسّك إسرائيل بإبقاء قوات في غزة، خصوصا عند الشريط الحدودي بين القطاع ومصر المعروف بـ”محور فيلادلفيا”.

وكان مكتب نتانياهو أكد الخميس التزامه بسيطرة إسرائيل على ممر فيلادلفيا “لمنع حماس من أن تعيد تسلّحها ما يسمح لها بأن ترتكب مجددا الفظائع التي ارتكبتها في 7 تشرين الأول/أكتوبر”.

وقال مصدر مصري مطلع على المفاوضات السبت إن جولة الأحد “مفصلية لبلورة اتفاق سيعلن عنه إذا نجحت واشنطن في الضغط على نتانياهو”.

وتجري المحادثات بعد جولة مماثلة عقدت في العاصمة القطرية الأسبوع الماضي لم تحضرها حماس.

وتظاهر آلاف الإسرائيليين السبت في تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى، مطالبين بالتوصل إلى اتفاق لتأمين إطلاق الرهائن المتبقين.

وأسفر هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر عن مقتل 1199 شخصا، معظمهم مدنيون، وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

كما خُطف خلال الهجوم 251 شخصا، لا يزال 105 منهم محتجزين في غزة، بينهم 34 أعلن الجيش وفاتهم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي السبت مقتل ثلاثة جنود احتياط في وسط القطاع، ليرتفع إلى 338 عدد قتلاه منذ دخوله قطاع غزة في 27 تشرين الأول/أكتوبر.

وتسبّب القصف والعمليات البرية الإسرائيلية على قطاع غزة ردا على هجوم حماس بمقتل ما لا يقل عن 40334 شخصا، وفقا لوزارة الصحة التابعة لحماس.

بور/رض/كام