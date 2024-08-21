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حزب الله يعلن شن هجوم بمسيرات على مواقع عسكرية بشمال إسرائيل

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دبي (رويترز) – قالت جماعة حزب الله اللبنانية في بيان يوم الأربعاء إنها شنت هجوما “بأسراب من المسيرات الانقضاضية” على مواقع عسكرية في التجمع السكني عميعاد بشمال إسرائيل.

يبعد التجمع السكني الإسرائيلي بنحو 22 كيلومترا عن الحدود اللبنانية. وقال الجيش الإسرائيلي إنه لا يستطيع تأكيد الهجوم.

وقال حزب الله إن الهجوم كان ردا على غارة إسرائيلية على منطقة البقاع اللبنانية ليل الثلاثاء.

ولا تزال الأعمال القتالية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي مستمرة منذ عشرة أشهر بالتوازي مع حرب غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) المسلحة، والتي توسعت لتشمل جبهات أخرى وتثير مخاوف من اندلاع صراع شامل في الشرق الأوسط.

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