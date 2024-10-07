حزب الله يقصف إسرائيل في ذكرى حرب غزة وسط مخاوف من عدم استقرار المنطقة

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من ستيفن شير ويمنى إيهاب

القدس/القاهرة (رويترز) – أطلقت جماعة حزب الله اللبنانية صواريخ على حيفا، ثالث أكبر مدينة في إسرائيل، في وقت مبكر من يوم الاثنين بينما تستعد إسرائيل فيما يبدو إلى توسيع اجتياحها البري في جنوب لبنان في الذكرى السنوية الأولى لحرب غزة التي اتسعت رقعتها في الشرق الأوسط.

وقالت جماعة حزب الله المدعومة من إيران وحليفة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إنها استهدفت قاعدة عسكرية جنوبي حيفا بوابل من صواريخ (فادي 1) وشنت هجوما آخر على طبريا على بعد 65 كيلومترا.

وأثار التصعيد المخاوف من انجرار الولايات المتحدة وإيران إلى حرب أوسع نطاقا في منطقة الشرق الأوسط المنتجة للنفط.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية سقوط صواريخ على حيفا المطلة على ساحل البحر المتوسط في إسرائيل. وذكرت وسائل إعلام أن عشرة أشخاص أصيبوا.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن خمسة صواريخ أطلقت على حيفا من لبنان.

وأردف قائلا “أُطلقت صواريخ اعتراضية. وسقطت قذائف في المنطقة. الواقعة قيد البحث”.

وأضاف أن 15 صاروخا آخر أُطلقت على طبريا في منطقة الجليل بشمال إسرائيل وتم اعتراض بعضها. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن خمسة صواريخ أخرى سقطت على طبريا.

وقالت الشرطة إن بعض المباني والممتلكات تضررت، كما وردت تقارير عن إصابات طفيفة وتم نقل بعض الأشخاص إلى مستشفى قريب.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين إنه اعترض هدفين جويين أطلقا من الشرق بعد إطلاق صفارات الإنذار في منطقتي ريشون لتسيون وبلماحيم بوسط إسرائيل في الذكرى السنوية الأولى لهجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول والذي أشعل فتيل حرب غزة.

ولم يذكر الجيش مزيدا من التفاصيل عن مصدر الهدفين.

واستعاد العديد من الإسرائيليين الثقة في أجهزتهم العسكرية والاستخباراتية بعد سلسلة من الضربات المذهلة ضد جماعة حزب الله اللبنانية في الأسابيع القليلة الماضية بعدما أصابتهم الإخفاقات الأمنية في منع هجوم حماس قبل عام بالإحباط.

وتعرضت الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، لضربات جوية في حوالي منتصف الليل وواصلت إسرائيل غاراتها ليلا على المنطقة التي كانت مكتظة بالسكان ذات يوم.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن الغارات الجوية استهدفت خلال الساعات القليلة الماضية منشآت تخزين أسلحة لحزب الله في منطقة بيروت، مضيفا أنه تم رصد انفجارات ثانوية بعد الضربات، مما يشير إلى وجود أسلحة.

وأضاف أن الغارات الجوية قصفت أيضا أهدافا لحزب الله تشمل منشآت تخزين أسلحة ومواقع بنية تحتية ومركز قيادة ومنصة إطلاق في جنوب لبنان ومنطقة البقاع.

واتهمت إسرائيل حزب الله بتعمد إخفاء مراكز القيادة الخاصة به وأسلحته تحت المباني السكنية في قلب بيروت مما يعرض المدنيين للخطر.

وبدأ حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل في الثامن من أكتوبر تشرين الأول 2023 تضامنا مع حماس. وبعد تبادل إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل لمدة عام والذي اقتصر في أغلبه على منطقة الحدود، امتد الصراع بشكل كبير إلى لبنان.

وقامت إسرائيل بتوغل بري في جنوب شرق لبنان، وقال حزب الله إنه صده.

وأحيى الإسرائيليون اليوم الذكرى السنوية الأولى لهجوم حماس وأقاموا فعالية تذكارية لضحايا الحفل الموسيقى الذي قتل المسلحون فيه 364 شخصا واختطفوا 44 من رواده والموظفين.

وعُرضت صور القتلى والناس تتوافد لتأبينهم وهي تحمل الأعلام الإسرائيلية وسط وجود أمني مكثف.

وأسفر هجوم حماس عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز حوالي 250 رهينة، بحسب إحصاءات إسرائيلية.

وقالت السلطات الصحية الفلسطينية إن 42 ألف شخص تقريبا قُتلوا في الحملة التي شنتها إسرائيل على غزة ردا على هجوم حماس والتي دمرت القطاع المكتظ بالسكان.

وذكرت الشرطة والجيش في إسرائيل أن قوات الأمن في حالة تأهب قصوى في جميع أنحاء البلاد اليوم الاثنين تحسبا لهجمات فلسطينية محتملة في الذكرى السنوية الأولى لهجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول.