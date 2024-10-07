حزب الله يقصف حيفا الإسرائيلية في الذكرى الأولى لحرب غزة

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من ستيفن شير ويمنى إيهاب

القدس/بيروت (رويترز) – أطلقت جماعة حزب الله اللبنانية صواريخ على حيفا، ثالث أكبر مدينة في إسرائيل، في وقت مبكر من يوم الاثنين بينما تستعد إسرائيل فيما يبدو إلى توسيع توغلها البري في جنوب لبنان في الذكرى السنوية الأولى لحرب غزة التي اتسعت رقعتها في الشرق الأوسط.

وقالت جماعة حزب الله المدعومة من إيران وحليفة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إنها استهدفت قاعدة عسكرية جنوبي حيفا بوابل من صواريخ (فادي 1) وشنت هجوما آخر على طبريا على بعد 65 كيلومترا.

وأضافت أنها استهدفت مناطق شمالي حيفا بالصواريخ في هجوم ثان شنته في وقت لاحق من يوم الاثنين.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن عشرة رجال إطفاء قُتلوا في غارة جوية إسرائيلية على مبنى اتحاد بلديات بنت جبيل في جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إن جنديا إسرائيليا لاقي حتفه في القتال في منطقة الحدود.

وأثار التصعيد المخاوف من انجرار الولايات المتحدة وإيران إلى حرب أوسع نطاقا في منطقة الشرق الأوسط المنتجة للنفط.

وأطلقت إيران وابلا من الصواريخ على إسرائيل في الأول من أكتوبر تشرين الأول. وقالت إسرائيل إنها سترد وإنها تدرس الخيارات المتاحة أمامها. وتعد منشآت النفط الإيرانية من الأهداف المحتملة.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية سقوط صواريخ على حيفا المطلة على ساحل البحر المتوسط في إسرائيل. وذكر مسعفون أن عشرة أشخاص أصيبوا.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن خمسة صواريخ أطلقت على حيفا من لبنان.

وأردف قائلا “أُطلقت صواريخ اعتراضية. وسقطت قذائف في المنطقة. الواقعة قيد البحث”.

وأضاف أن 15 صاروخا آخر أُطلقت على طبريا في منطقة الجليل بشمال إسرائيل وتم اعتراض بعضها. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن خمسة صواريخ أخرى سقطت على طبريا.

وذكر الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين أنه اعترض هدفين جويين أطلقا من الشرق بعد إطلاق صفارات الإنذار في منطقتي ريشون لتسيون وبلماحيم بوسط إسرائيل.

وفي الوقت نفسه، قالت حماس إنها استهدفت تل أبيب برشقة من الصواريخ مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في وسط إسرائيل.

واستعاد العديد من الإسرائيليين الثقة في أجهزتهم العسكرية والاستخباراتية بعد سلسلة من الضربات المذهلة ضد جماعة حزب الله اللبنانية في الأسابيع القليلة الماضية بعدما أصابتهم الإخفاقات الأمنية في منع هجوم حماس قبل عام بالإحباط.

وتعرضت الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، لضربات جوية في حوالي منتصف الليل وواصلت إسرائيل غاراتها ليل الأحد على المنطقة التي كانت مكتظة بالسكان ذات يوم.

وتتهم إسرائيل حزب الله بتعمد إخفاء مراكز القيادة الخاصة به وأسلحته تحت المباني السكنية في قلب بيروت مما يعرض المدنيين للخطر، وهو ما تنفيه الجماعة اللبنانية.

وأدت الغارات الجوية الإسرائيلية إلى نزوح 1.2 مليون شخص في لبنان. ويخشى كثيرون من أن يتعرض لبنان للدمار مع تكثيف حملة القصف الإسرائيلي مثلما حدث في غزة نتيجة الهجوم الجوي والبري.

وقال النازح اللبناني محمد قانصو “لا ما كنت متوقع نوصل لهون، هلا هي إسرائيل خلصت من فلسطين، بدها تيجي لهون، وهاي حرب شو بدي أعمل؟ فُرضت علينا”.

وأضاف أنه ينام في الشارع منذ عشرة أيام بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية وإنه ليس لديه نقود لشراء الدواء لنفسه أو لابنه.

* امتداد الصراع بين إسرائيل وحزب الله

بدأ حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل في الثامن من أكتوبر تشرين الأول 2023 تضامنا مع حماس. وبعد تبادل إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل لمدة عام والذي اقتصر في أغلبه على منطقة الحدود، امتد الصراع بشكل كبير إلى لبنان.

وقامت إسرائيل بتوغل بري في جنوب شرق لبنان، وقال حزب الله إنه صده.

وأحيى الإسرائيليون يوم الاثنين الذكرى السنوية الأولى لهجوم حماس وأقاموا فعالية تذكارية لضحايا الحفل الموسيقى الذي قتل المسلحون فيه 364 شخصا واختطفوا 44 من رواده والموظفين.

وعُرضت صور القتلى والناس تتوافد لتأبينهم وهي تحمل الأعلام الإسرائيلية وسط وجود أمني مكثف.

وأسفر هجوم حماس عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز حوالي 250 رهينة، بحسب إحصاءات إسرائيلية.

وأدى هذا الخلل الأمني الكبير إلى سقوط أكبر عدد من القتلى في يوم واحد بالنسبة لليهود منذ المحرقة النازية، وحطم شعور العديد من المواطنين بالأمن وهز ثقتهم في قادتهم بدرجة لم يسبق لها مثيل.

وكان معظم القتلى من المدنيين، ومن ضمنهم نساء وأطفال وكبار سن، الذين قتلوا في منازلهم وعلى الطرق وفي موقع الحفل الموسيقي في الهواء الطلق بالإضافة إلى جنود في القواعد العسكرية القريبة من حدود غزة.

وقالت السلطات الصحية الفلسطينية إن 42 ألف شخص تقريبا قُتلوا في الحملة التي شنتها إسرائيل على غزة ردا على هجوم حماس والتي دمرت القطاع المكتظ بالسكان.

وأدت حرب غزة إلى انتشار الصراع في المنطقة واشتراك “محور المقاومة” الإيراني، الذي يضم أيضا حزب الله وحركة الحوثي اليمنية وفصائل مسلحة في العراق، فيه واندلاع عدة مواجهات مباشرة بين إسرائيل وإيران.

وهناك أنباء عن استهداف هاشم صفي الدين، الذي كان يعتبر على نطاق حسن واسع خليفة نصر الله أمين عام حزب الله، في هجوم جوي كبير آخر.

ولم ترد أنباء عن صفي الدين منذ يوم الخميس.