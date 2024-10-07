حزب الله يقصف حيفا وإسرائيل تضرب أهدافا في جنوب لبنان

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من ستيفن شير ومايا الجبيلي

القدس/بيروت (رويترز) – أطلقت جماعة حزب الله اللبنانية صواريخ على حيفا، ثالث أكبر مدينة في إسرائيل، في وقت مبكر من يوم الاثنين بينما تستعد إسرائيل فيما يبدو إلى توسيع توغلها البري في جنوب لبنان في الذكرى السنوية الأولى لحرب غزة التي اتسعت رقعتها في الشرق الأوسط.

وقالت جماعة حزب الله المدعومة من إيران وحليفة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إنها استهدفت قاعدة عسكرية جنوبي حيفا بوابل من صواريخ (فادي 1) وشنت هجوما آخر على طبريا على بعد 65 كيلومترا.

وأضافت أنها استهدفت مناطق شمالي حيفا بالصواريخ في هجوم ثان شنته في وقت لاحق من يوم الاثنين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو ينفذ قصفا مكثفا على أهداف لحزب الله في جنوب لبنان وإن جنديين إسرائيليين قُتلا في المعارك عبر الحدود، ما يرفع عدد قتلى الجيش داخل لبنان حتى الآن إلى 11.

وأضاف الجيش أنه وجه ضربة مستهدفة للضاحية الجنوبية لبيروت حيث تسنت رؤية عمود من الدخان الكثيف يتصاعد في السماء.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن عشرة رجال إطفاء قُتلوا في غارة جوية إسرائيلية على مبنى اتحاد بلديات بنت جبيل في جنوب لبنان، وأن ضربات جوية أخرى يوم الأحد أدت إلى مقتل 22 شخصا في منطقة كبيرة تشمل بلدات في الجنوب والشرق.

وأثار التصعيد مخاوف من انجرار الولايات المتحدة وإيران إلى حرب أوسع نطاقا في منطقة الشرق الأوسط المنتجة للنفط.

وأطلقت إيران وابلا من الصواريخ على إسرائيل في الأول من أكتوبر تشرين الأول. وقالت إسرائيل إنها سترد وإنها تدرس الخيارات المتاحة أمامها. وتعد منشآت النفط الإيرانية من الأهداف المحتملة.