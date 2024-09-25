حزب الله يقول إنه أطلق صاروخا استهدف مقرا للموساد قرب تل أبيب

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دبي (رويترز) – قالت جماعة حزب الله اللبنانية في بيان يوم الأربعاء إنها أطلقت صاروخا استهدف مقرا للموساد الإسرائيلي بالقرب من تل أبيب.

وأضافت الجماعة في البيان أن هذا هو المقر المسؤول عن عمليات اغتيال القادة وتفجير أجهزة الاتصال اللاسلكي (بيجر) وأيضا (ووكي توكي) التي يستخدمها أفراد الجماعة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت في تل أبيب يوم الأربعاء وقت اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ سطح-سطح بعد رصده قادما من لبنان.

ولم ترد أنباء عن أضرار أو إصابات. وقال الجيش إنه لم يطرأ تغيير على تعليمات الدفاع المدني لوسط إسرائيل.

كما دوت صفارات الإنذار في مناطق أخرى بوسط إسرائيل بما في ذلك مدينة نتانيا.

وأطلقت جماعة حزب الله اللبنانية المتحالفة مع إيران مئات الصواريخ والقذائف على إسرائيل في الأيام القليلة الماضية مع تصاعد الصراع المستمر منذ شهور عبر الحدود.

ونفذ الجيش الإسرائيلي أعنف غاراته الجوية في الحرب هذا الأسبوع واستهدف قادة لحزب الله وضرب مئات الأهداف في لبنان مما أسفر عن مقتل أكثر من 500 شخص وإصابة أكثر من 1800.

ولقي إبراهيم قبيسي، وهو قائد عسكري في حزب الله، حتفه في غارة جوية إسرائيلية على بيروت يوم الثلاثاء.