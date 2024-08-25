مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

حزب الله يقول إنه بدأ هجوما على إسرائيل ردا على اغتيال قيادي الشهر الماضي

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

القاهرة (رويترز) – قالت جماعة حزب الله اللبنانية يوم الأحد إنها بدأت هجوما على إسرائيل بعدد كبير من المسيرات ردا على اغتيال فؤاد شكر القيادي البارز بالجماعة في الضاحية الجنوبية لبيروت الشهر الماضي.

وأضافت الجماعة أنها نفذت هجوما على هدف عسكري إسرائيلي “نوعي” ستعلن عنه لاحقا بالإضافة إلى استهداف عدد من المواقع ومنصات القبة الحديدية.

وقالت إن العمليات العسكرية ستأخذ “بعض الوقت” للانتهاء منها وبعد ذلك ستصدر بيانا تفصيليا حول مجرياتها.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: ألكسندرا أندريست

استخدام الشرطة للكاميرات المحمولة: ضروري لإنفاذ القانون أم تهديد للخصوصية؟

هل رأيت الكاميرات المثبتة بالجسم تُستخدم في منطقتك من قبل؟ وإذا كان الأمر كذلك، كيف ترى تأثيرها على العلاقة بين الجمهور وشرطة (النقل)؟

شارك في الحوار
3 إعجاب
4 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

ما هي التدابير التي ينبغي اتّخاذها للحفاظ على التنوّع البيولوجي في بلدك؟

مبادرة التنوع البيولوجي: متطرّفة للغاية بالنسبة للجهات المعارضة لها، ضرورية بالنسبة للجهات المؤيدة.

شارك في الحوار
25 إعجاب
19 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: برونو كاوفمان

كيف يمكن تعزيز تعليم الديمقراطية في المدارس؟

هل يجب أن يصبح التعليم السياسي مادة إلزامية في المدارس الثانوية؟ شارك.ي في النقاش.

شارك في الحوار
27 إعجاب
63 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية