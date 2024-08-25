حزب الله يقول إنه بدأ هجوما على إسرائيل ردا على اغتيال قيادي الشهر الماضي

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القاهرة (رويترز) – قالت جماعة حزب الله اللبنانية يوم الأحد إنها بدأت هجوما على إسرائيل بعدد كبير من المسيرات ردا على اغتيال فؤاد شكر القيادي البارز بالجماعة في الضاحية الجنوبية لبيروت الشهر الماضي.

وأضافت الجماعة أنها نفذت هجوما على هدف عسكري إسرائيلي “نوعي” ستعلن عنه لاحقا بالإضافة إلى استهداف عدد من المواقع ومنصات القبة الحديدية.

وقالت إن العمليات العسكرية ستأخذ “بعض الوقت” للانتهاء منها وبعد ذلك ستصدر بيانا تفصيليا حول مجرياتها.