حزب الله يقول إنه سيقاتل لمنع إسرائيل من احتلال جنوب الليطاني ويصف الأمر بالخطر الوجودي

reuters_tickers

1دقيقة

بيروت 24 مارس آذار (رويترز) – قال حسن فضل الله أحد أبرز النواب عن حزب الله لرويترز اليوم الثلاثاء إن الجماعة ستقاتل من أجل منع القوات الإسرائيلية من احتلال جنوب لبنان، وأكد أن مثل هذا الاحتلال سيشكل “خطرا وجوديا على لبنان كدولة”.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي قال في وقت سابق من اليوم الثلاثاء إنه أصدر تعليمات للجيش بإنشاء “منطقة أمنية” جنوب نهر الليطاني، الذي يقع على بعد حوالي 30 كيلومترا إلى الشمال من الحدود مع إسرائيل.

(تغطية صحفية ليلى بسام وتوماس بيري – إعداد مروة غريب للنشرة العربية )