حزب الله يقول إنه هاجم شمال حيفا بإسرائيل بوابل من الصواريخ

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دبي (رويترز) – قالت جماعة حزب الله اللبنانية في بيان إنها هاجمت مناطق شمال حيفا في إسرائيل بوابل من الصواريخ، في ثاني هجوم يوم الاثنين بعد أن أمطرت صواريخ الجماعة المدينة الساحلية في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين.

وجاء في البيان “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية… مجموعة من الكريات شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية كبيرة”.