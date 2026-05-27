حزب الله يقول إنه يخوض اشتباكات مباشرة مع قوات اسرائيلية شمال نهر الليطاني

3دقائق

أعلن حزب الله الأربعاء خوض “اشتباكات مباشرة” في بلدة زوطر الشرقية الواقعة شمال مجرى نهر الليطاني على تخوم الخط الأصفر الذي حددته اسرائيل في جنوب لبنان، غداة إعلان الجيش الإسرائيلي توسيع نطاق عملياته البرية ضد الحزب.

وكثّفت اسرائيل الثلاثاء نطاق غاراتها على لبنان، لتشمل بلدات ومدن في جنوب البلاد وفي منطقة البقاع الغربي (شرق) المتاخمة لأجزاء من الجنوب، ما اسفر عن مقتل 31 شخصا على الأقل وفق السلطات اللبنانية.

وقال حزب الله في بيان إن مقاتليه “اشتبكوا” صباح الأربعاء “مع قوّات العدوّ من مسافة صفر” في البلدة “بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة، وأجبروا العدوّ على التراجع ليعمد بعدها إلى تنفيذ أحزمة ناريّة في المنطقة”.

وكان الحزب أعلن منذ فجر الثلاثاء استهدافه لقوات اسرائيلية حاولت التوغل في البلدة بالقذائف الصاروخية والمسيّرات المفخخة.

وتكتسب البلدة الواقعة شمال مجرى الليطاني أهمية استراتيجية، لقربها من مدينة النبطية، كبرى مدن الجنوب التي أنذر الجيش الإسرائيلي الأربعاء لليوم الثاني على التوالي سكانها بإخلائها والتوجه شمالا، متهما حزب الله بخرق وقف إطلاق النار.

والبلدة ملاصقة للخط الأصفر الذي حدده الجيش الإسرائيلي الشهر الماضي في جنوب لبنان، لفصل منطقة بعمق عشرة كيلومترات عن الحدود، يمنع سكانها من العودة اليها، عن بقية أجزاء الجنوب.

وتزامن تقدم القوات الإسرائيلية الى البلدة الواقعة على بعد نحو عشرة كيلومترات كمسافة مباشرة عن اقرب نقطة حدودية مع اسرائيل، مع إعلان الجيش الإسرائيلي الثلاثاء إنه “يعمل بشكل موجّه ما بعد خط الدفاع الأمامي بهدف القضاء على التهديدات المباشرة التي تخيم على مواطني دولة إسرائيل وعلى الجنود”.

وكانت القوات الإسرائيلية موجودة برا داخل ما يُسمى “الخط الأصفر”، حيث نفذت عمليات تفجير وهدم واسعة النطاق رغم سريان وقف لإطلاق النار منذ 17 نيسان/أبريل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو “نحن بصدد تكثيف عملنا في لبنان”، و”تعزيز المنطقة الأمنية من أجل حماية مناطق الشمال” في إسرائيل من تهديدات حزب الله، على وقع تزايد الشكوك حول إمكانية ابرام اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

