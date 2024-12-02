حزب الله يهاجم موقعا إسرائيليا بسبب انتهاك الهدنة وإسرائيل تتوعد برد “قوي”

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بيروت (رويترز) – قالت جماعة حزب الله اللبنانية إنها نفذت “ردا دفاعيا أوليا تحذيريا” على موقع عسكري إسرائيلي في منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها يوم الاثنين، مشيرة إلى انتهاكات متكررة من إسرائيل لوقف إطلاق النار، بما في ذلك بتنفيذ غارات جوية وقصف في لبنان.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق صاروخين لم يسفرا عن سقوط قتلى أو جرحى.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين إن إسرائيل سترد “بقوة” على الهجوم.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان قالت إن قوات إسرائيلية أطلقت قذيفتين مدفعيتين صوب بلدة بيت ليف في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان، بينما استهدفت نيران بنادق آلية كثيفة بلدة يارون.

وأضافت الوكالة أن الواقعتين لم تسفرا عن إصابات، لكن هجوما إسرائيليا آخر أدى إلى إصابة أشخاص في بلدة طلوسة.

وقالت السلطات اللبنانية إن شخصين على الأقل قتلا يوم الاثنين في ضربات إسرائيلية على جنوب لبنان في وقت يتسم فيه اتفاق وقف إطلاق النار بالهشاشة على نحو متزايد. وأنهى الاتفاق الأعمال القتالية التي استمرت ما يزيد على عام بين إسرائيل وحزب الله.

وينص الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ يوم 27 نوفمبر تشرين الثاني على ألا تنفذ إسرائيل عمليات عسكرية هجومية ضد أهداف مدنية أو عسكرية أو أهداف حكومية أخرى في لبنان الذي سيمنع بدوره أي جماعات مسلحة، ومنها حزب الله، من تنفيذ عمليات ضد إسرائيل.

وتبادل لبنان وإسرائيل بالفعل الاتهامات بانتهاك الاتفاق، وقالت بيروت يوم الاثنين إن الانتهاكات أصبحت تسفر عن سقوط قتلى.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن شخصا قتل في غارة جوية إسرائيلية على بلدة مرجعيون بجنوب لبنان على بعد نحو عشرة كيلومترات من الحدود مع إسرائيل.

وقالت المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان إن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت أحد أفرادها أثناء تأديته لواجبه في النبطية، على بعد 12 كيلومترا من الحدود، مما أدى إلى مقتله. ووصفت الهجوم بأنه “خرق فاضح لاتفاقية الهدنة”.

وقال الجيش اللبناني إن جنديا أصيب حينما قصفت طائرة مسيرة إسرائيلية جرافة للجيش في شمال شرق لبنان قرب الحدود مع سوريا.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي حتى الآن على أسئلة من رويترز للتعليق على الهجومين في مرجعيون والنبطية.

وأصدر الجيش بيانا قال فيه إنه هاجم مركبات عسكرية تعمل بالقرب من بنية تحتية عسكرية لحزب الله في سهل البقاع، إلى جانب مركبات عسكرية بالقرب من الحدود مع سوريا.

وأقر الجيش الإسرائيلي بإصابة جندي لبناني في هجوم شنه وقال إن الواقعة قيد المراجعة.

وقال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن لبنان سجل ما لا يقل عن 54 انتهاكا من جانب إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار حتى الآن.

وبري حليف لجماعة حزب الله وكان الوسيط الرئيسي الذي فوضته بيروت في محادثات وقف إطلاق النار.

ودعا بري في بيان أصدره مكتبه اللجنة المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار إلى بدء عملها “بشكل عاجل” و”إلزام” إسرائيل بوقف انتهاكاتها وسحب قواتها من الأراضي اللبنانية.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار على أن تتولى آلية مراقبة تستضيفها قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) وترأسها الولايات المتحدة مسؤولية مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والتأكد منه والمساعدة على ضمان تنفيذه.

ونفى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر انتهاك إسرائيل للاتفاق، قائلا إن المشكلة تكمن في نقل حزب الله للأسلحة وعبوره لجنوب نهر الليطاني، بما يخالف اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال في بيان “إسرائيل ملتزمة بتنفيذ وقف إطلاق النار بما يحقق نجاحه، لكننا لن نقبل العودة إلى ما كان عليه الوضع في السادس من أكتوبر 2023. إذا حدثت انتهاكات، فإن إسرائيل ستنفذ (الاتفاق)”.

وقالت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) ووسائل إعلام إسرائيلية أخرى يوم الاثنين إن المبعوث الأمريكي آموس هوكستين، الذي توسط في وقف إطلاق النار بعد جهود دبلوماسية مكثفة استمرت لأسابيع، حذر إسرائيل من الانتهاكات.

وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يوم الاثنين إن إسرائيل لا بد أن توجه “ضربة قوية” لحزب الله بعد إطلاق النار على إسرائيل، وهو ما وصفه سموتريتش بأنه “خطأ فادح”.