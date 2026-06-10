حزب الليكود الإسرائيلي يعلن اعتزام نتنياهو الترشح لخوض الانتخابات

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تل أبيب 10 يونيو حزيران (رويترز) – قال حزب الليكود الإسرائيلي اليوم الأربعاء إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، زعيم الحزب، سيسعى لخوض الانتخابات مجددا هذا العام، وذلك بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه غير متأكد مما إذا كان نتنياهو سيترشح مرة أخرى.

وذكر الحزب في بيان مقتضب أن نتنياهو سيترشح في الانتخابات، ومن المحتمل أن يفوز. ولم يعلن بعد عن موعد الانتخابات رسميا، لكن يجب إجراؤها بحلول أكتوبر تشرين الأول.

وقال جوناثان كارل كبير مراسلي شبكة (إيه.بي.سي نيوز) في واشنطن على منصة إكس إن ترامب أخبره بأنه لا يعرف ما إذا كان نتنياهو سيترشح.

ونقل المراسل عن ترامب قوله “لا أعرف، كانت مسيرته المهنية مذهلة. هل يريد الاستمرار؟”.

وستكون الانتخابات هي الأولى منذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، والذي شكل أسوأ فشل أمني لإسرائيل التي ردت بشن حملة عسكرية على قطاع غزة.

واتسمت فترة ولاية نتنياهو باضطرابات منذ عودته إلى السلطة في ديسمبر كانون الأول 2022 على رأس حكومة ائتلافية هي الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل. وواجه احتجاجات جماهيرية مناهضة للحكومة قبل الحروب في غزة ولبنان وإيران.

وأشارت استطلاعات رأي مرارا إلى أن حكومة نتنياهو الائتلافية لن تتمكن من الفوز بأغلبية في الانتخابات المقبلة. وأظهر استطلاع نشره المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس، في التاسع من يونيو حزيران أن 61 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أنه يجب ألا يترشح.

لكن استطلاعات الرأي تظهر أيضا أن أي ائتلاف محتمل لأحزاب المعارضة لن يحصل على الأغلبية البرلمانية ما لم يشكل ائتلافا مع الأحزاب العربية، وهو ما استبعده بعض قادة المعارضة.

وقال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن العلاقات بين ترامب ونتنياهو لا تزال وثيقة رغم ما تشهده أحيانا من توتر، مثل الذي حدث في الأسابيع القليلة الماضية عندما طالب ترامب إسرائيل بكبح أعمالها العسكرية في لبنان في الوقت الذي تتفاوض فيه واشنطن على اتفاق سلام مع طهران.

وأقر ترامب الأسبوع الماضي بأنه وصف نتنياهو “بالمجنون” في مكالمة هاتفية اتسمت بالحدة، لكنه قال أيضا إن علاقتهما جيدة. ودعا ترامب رئيس إسرائيل مرارا إلى العفو عن نتنياهو من تهم فساد تنظرها المحكمة وينفي نتنياهو ارتكابها.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير سلمى نجم)