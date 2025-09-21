The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

حزب المعارضة الرئيسي في تركيا يعيد انتخاب زعيمه في محاولة لحمايته قبل صدور حكم قضائي

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

أنقرة (رويترز) – أعاد حزب المعارضة الرئيسي في تركيا انتخاب أوزجور أوزال زعيما له يوم الأحد في مؤتمر استثنائي عقد في محاولة لحمايته وعدد من قياديي الحزب من حكم قضائي من المقرر صدوره الشهر المقبل وقد يأمر بعزلهم.

ومن المقرر أن تصدر محكمة في أنقرة حكما بشأن ما إذا كان سيتم إبطال المؤتمر الذي عقده حزب الشعب الجمهوري عام 2023 وانتخب فيه أوزال رئيسا للحزب بسبب اتهامات بحدوث مخالفات، وهي قضية يعتبرها معارضو الحكومة دليلا على انزلاق تركيا نحو الاستبداد في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان.

وكان من المتوقع أن يصدر الحكم في وقت سابق من سبتمبر أيلول الجاري ولكن تم إرجاؤه حتى 24 أكتوبر تشرين الأول. وتحظى القضية بمتابعة حثيثة من الأسواق المالية.

وقال الحزب إن 917 عضوا أدلوا بأصواتهم في مؤتمر الحزب يوم الأحد، وإن 835 صوتا كانت صحيحة وذهبت جميعها إلى أوزال.

ويأمل مسؤولو حزب الشعب الجمهوري في أن يسهم الحصول على التفويض الجديد من المندوبين في تقليل احتمالات أن يؤدي حكم المحكمة القادم بشأن مؤتمر 2023 إلى عزل أوزال.

ويواجه 12 من أعضاء الحزب، بينهم رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو أكبر منافس سياسي لأردوغان، اتهامات تتنوع بين عرض أموال ووظائف على المندوبين وانتهاك قانون الأحزاب السياسية في تركيا. وينفي جميع المتهمين ارتكاب أي مخالفات.

ورفضت المحكمة طلبات الادعاء العام بوقف أوزال وإدارته عن العمل في الوقت الراهن.

وصعد نجم أوزال منذ اعتقال إمام أوغلو في مارس آذار باعتباره ثاني أكبر منافس لأردوغان.

وهاجم أردوغان، الذي يهيمن حزبه العدالة والتنمية الحاكم على السياسة التركية منذ أكثر من عقدين، حزب الشعب الجمهوري مرارا على خلفية هذه الاتهامات.

وحزب الشعب الجمهوري أكبر قوة معارضة في البرلمان ويسيطر على أكبر المدن التركية بما في ذلك إسطنبول وأنقرة.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل تثقون بقدرة بلادكم على الصمود في وجه أعداء الديمقراطية؟

الديمقراطيات تواجه تحديات من الداخل والخارج. كيف تقيّمون مؤسسات بلدكم؟

شارك في الحوار
4 إعجاب
36 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
27 إعجاب
37 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
26 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية