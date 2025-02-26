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حزب تركي: الزعيم الكردي المسجون أوجلان سيصدر بيانا الجمعة

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انقرة (رويترز) – قال مسؤول كبير في حزب المساواة والديمقراطية للشعوب التركي المناصر للأكراد لرويترز يوم الأربعاء إن الحزب سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم الجمعة بشأن محادثاته مع الزعيم الكردي المسجون عبد الله أوجلان وسينشر بيانا متوقعا منه.

وستكون زيارة مقررة من وفد حزب المساواة والديمقراطية للشعوب إلى أوجلان في السجن هي الثالثة منذ ديسمبر كانون الأول، في إطار مبادرة حكومية تهدف إلى إطلاق أوجلان دعوة لجماعة حزب العمال الكردستاني التي يتزعمها للتخلي عن السلاح، مما قد ينهي حملة تمرد مستمرة منذ أكثر من 40 عاما ضد الدولة التركية.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية