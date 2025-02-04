حزب تركي مؤيد للأكراد يقول إن أوجلان سيطلق “دعوة تاريخية”

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إسطنبول (رويترز) – قال حزب تركي مؤيد للأكراد يوم الثلاثاء إن عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون سيطلق “دعوة تاريخية” قريبا وسط مساع سياسية لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود بين التنظيم المحظور والدولة التركية.

وقال تونجر باكيرهان الرئيس المشارك لحزب المساواة والديمقراطية للشعوب لنواب الحزب في البرلمان “أوجلان يستعد لإطلاق دعوة تاريخية في الأيام المقبلة من أجل حل دائم للقضية الكردية. أوجلان يستعد وسيطلق هذه الدعوة قريبا”.