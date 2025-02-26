حزب تركي موال للأكراد يتوقع بيانا قريبا من أوجلان

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أنقرة (رويترز) – قالت آيسيجول دوغان المتحدثة باسم حزب المساواة والديمقراطية للشعوب التركي الموالي للأكراد يوم الأربعاء إن الحزب يتوقع زيارة زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان في السجن خلال أيام قليلة وأن يصدر بيانا بعدها.

وأضافت أن وفدا من الحزب تقدم بطلب للحصول على إذن لزيارة أوجلان للمرة الثالثة خلال أشهر قليلة، ويتوقع أن يتم اللقاء قريبا.

يأتي هذا وسط توقعات في تركيا بأن أوجلان سيدعو حزب العمال الكردستاني إلى التخلي عن سلاحه.