حزب توسك يختار رئيس بلدية وارسو مرشحه للانتخابات الرئاسية

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اختار أكبر حزب في الحكومة الائتلافية المؤيدة لأوروبا في بولندا رئيس بلدية وارسو رافال ترزاسكوفسكي السبت، مرشحا للانتخابات الرئاسية العام المقبل.

ويعد حزب “المنصة المدنية”، حزب رئيس الوزراء دونالد توسك، القوة المهيمنة في الحكومة التي تربطها علاقات متوترة بالرئيس المحافظ أندريه دودا.

واستخدم دودا المقرب من حزب القانون والعدالة المعارض اليميني، حق النقض ضد غالبية قوانين الحكومة.

وقال ترزاسكوفسكي (52 عاما) بعد إعلان حزب المنصة المدنية اختياره: “لدي تفويض قوي والكثير من الطاقة والتصميم والشجاعة لهزيمة حزب القانون والعدالة”.

فاز ترزاسكوفسكي في الانتخابات التمهيدية للحزب على وزير الخارجية رادوسلاف سيكورسكي الذي أقر بالنتائج وحث المواطنين على دعم عمدة وارسو في الانتخابات الرئاسية مطلع العام 2025.

وتبدأ الحملة الانتخابية في 8 كانون الثاني/يناير.

وأكد ترزاسكوفسكي الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه المرشح الأوفر حظا لتولي رئاسة الدولة، “أسعى إلى الفوز”.

وخسر ترزاسكوفسكي الانتخابات الرئاسية العام 2022 أمام دودا بنقطتين مئويتين فقط.

ويغادر دودا منصبه في آب/ أغسطس 2025 في نهاية ولايته الثانية على التوالي.

كما يترشح رئيس البرلمان سيمون هولونيا للسباق الانتخابي عن حزبه اليميني الوسطي “بولندا 2050”.

ومن المتوقع أن يعلن حزب القانون والعدالة مرشحه الأحد.

ورشحت وسائل الإعلام البولندية كارول ناوروكي، رئيس معهد الذكرى الوطنية.

بو/شي/ب ق