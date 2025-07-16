حزب ديني متطرف ثان ينسحب من مجلس الوزراء الإسرائيلي

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القدس (رويترز) – انسحب حزب شاس الديني المتطرف من مجلس الوزراء الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء مقتفيا أثر حزب ديني آخر ترك الحكومة هذا الأسبوع، لكنه ترك الباب مفتوحا للعودة إذا تم حل النزاع بشأن التجنيد العسكري.

وقال حزب شاس إنه انسحب من مجلس الوزراء احتجاجا على عدم تمكن المشرعين من ضمان إعفاء طلاب المعاهد الدينية اليهودية من أداء الخدمة العسكرية في المستقبل.

وأضاف الحزب في بيان “وجد ممثلو شاس… ببالغ الحزن أنهم لا يستطيعون البقاء في الحكومة وأن يكونوا جزءا منها”، وذلك بعد يوم من إعلان حزب يهدوت هتوراه (التوراة اليهودي المتحد) انسحابه.

ومع ذلك، وعلى عكس حزب يهدوت هتوراه، قال متحدث باسم شاس إن الحزب لن ينسحب من الائتلاف البرلماني، مما يجعل نتنياهو على رأس أغلبية ضئيلة للغاية.

وتعني هذه الخطوة أن نتنياهو لن يواجه انتخابات مبكرة، وأيضا لا تقوض مساعيه للتوصل إلى اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ويبدأ البرلمان الإسرائيلي في 27 يوليو تموز عطلة صيفية مدتها ثلاثة أشهر، مما يمنح نتنياهو وقتا لمحاولة حل المشكلة القائمة منذ فترة طويلة بشأن مطالب بضرورة استمرار إعفاء طلاب المعاهد الدينية اليهودية من أداء الخدمة العسكرية.