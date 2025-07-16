The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

حزب ديني متطرف ثان ينسحب من مجلس الوزراء الإسرائيلي

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

القدس (رويترز) – انسحب حزب شاس الديني المتطرف من مجلس الوزراء الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء مقتفيا أثر حزب ديني آخر ترك الحكومة هذا الأسبوع، لكنه ترك الباب مفتوحا للعودة إذا تم حل النزاع بشأن التجنيد العسكري.

وقال حزب شاس إنه انسحب من مجلس الوزراء احتجاجا على عدم تمكن المشرعين من ضمان إعفاء طلاب المعاهد الدينية اليهودية من أداء الخدمة العسكرية في المستقبل.

وأضاف الحزب في بيان “وجد ممثلو شاس… ببالغ الحزن أنهم لا يستطيعون البقاء في الحكومة وأن يكونوا جزءا منها”، وذلك بعد يوم من إعلان حزب يهدوت هتوراه (التوراة اليهودي المتحد) انسحابه.

ومع ذلك، وعلى عكس حزب يهدوت هتوراه، قال متحدث باسم شاس إن الحزب لن ينسحب من الائتلاف البرلماني، مما يجعل نتنياهو على رأس أغلبية ضئيلة للغاية.

وتعني هذه الخطوة أن نتنياهو لن يواجه انتخابات مبكرة، وأيضا لا تقوض مساعيه للتوصل إلى اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ويبدأ البرلمان الإسرائيلي في 27 يوليو تموز عطلة صيفية مدتها ثلاثة أشهر، مما يمنح نتنياهو وقتا لمحاولة حل المشكلة القائمة منذ فترة طويلة بشأن مطالب بضرورة استمرار إعفاء طلاب المعاهد الدينية اليهودية من أداء الخدمة العسكرية.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما مدى أهمية الموارد المشتركة في عالم اليوم؟

هل ما تزال الموارد المشتركة مهمة في ظل الاقتصاد العالمي والعولمة؟

شارك في الحوار
6 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
54 إعجاب
60 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بولين توروبان

هل هاجرت إلى سويسرا؟ وما هي تجاربك؟

ما الظروف التي رافقت هجرتك إلى سويسرا؟ وما الأسباب التي دفعتك إلى البقاء أو الرحيل؟

شارك في الحوار
6 إعجاب
17 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية