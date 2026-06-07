حزب رئيس وزراء كوسوفو يتصدر نتائج الانتخابات البرلمانية

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تصدر حزب رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت الأحد واتسمت بنسبة امتناع عالية، وفق استطلاعات رأي عند الخروج من مراكز الاقتراع.

وحصل حزب “فيتيفيندوسيه” على ما يزيد قليلا عن 40% من الأصوات، وهي نسبة أقل بكثير من حصيلته في الانتخابات السابقة في كانون الأول/ديسمبر.

يعني ذلك أن الحزب الذي فاز بأكثر من 51% من الأصوات في الانتخابات المبكرة السابقة، لن يتمكن من تشكيل الحكومة المقبلة بمفرده، وفق الاستطلاعات التي نشرتها ثلاث من وسائل الإعلام الرئيسية في كوسوفو.

وأدلى الكوسوفيون بأصواتهم الأحد في ثالث انتخابات برلمانية خلال ستة عشر شهرا، وسط أجواء يغلب عليها الإحباط بفعل حالة الشلل المؤسسي وتكرار الاستحقاقات الانتخابية.

ويشهد البرلمان منذ انتخابات شباط/فبراير 2025 حالة من الجمود.

جرت الانتخابات المبكرة السابقة في كانون الأول/ديسمبر بعد أشهر من الشد والجذب، وتمكن حزب ألبين كورتي من تشكيل حكومة، لكن البرلمان تعثّر في انتخاب رئيس للبلاد، بسبب غياب التوافق بين الأحزاب، ما أدى إلى حلّه مجددا في نيسان/أبريل.

ودُعي مليونا ناخب للإدلاء بأصواتهم، وبلغت نسبة المشاركة نحو 23% فقط قبل أربع ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع.

وفي كانون الأول/ديسمبر، أدلى قرابة 45% من الناخبين بأصواتهم.

جه/رك/ح س