حزب لبناني يحذر من تحويل لبنان إلى ملاذ آمن لمسؤولين سابقين في سوريا

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بيروت (رويترز) – حذر الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني في بيان يوم الثلاثاء من خطورة تحويل لبنان إلى ملاذ آمن لقيادات تنتمي إلى النظام السابق في سوريا وارتكبت جرائم بحق لبنانيين وسوريين، ناقلا عن تقارير قولها إن شخصيات بارزة في نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد فرت إلى لبنان المجاور.

ودعا الحزب الذي تقوده عائلة جنبلاط اللبنانية “الدولة بكل مؤسساتها الأمنية والقضائية إلى تدارك هذا الأمر ومنع حصوله كي لا يتحمل لبنان تداعيات قانونية وسياسية نتيجة لهذا الأمر”.

وجاء في بيان الحزب “بعد ورود أخبار عن هروب بعض قيادات النظام المخلوع في سوريا إلى لبنان عبر المعابر الشرعية، أو عبورهم من لبنان إلى دول أخرى، ينبه الحزب التقدمي الاشتراكي من خطورة تحويل لبنان إلى ملجأ آمن لهؤلاء المسؤولين عن الكثير من الجرائم بحق لبنانيين وسوريين”.

وأطاحت جماعات المعارضة المسلحة في سوريا ببشار الأسد يوم الأحد عقب سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أكثر من 13 عاما من الحرب الأهلية.