حزب مؤيد للأكراد: نريد خطوات فورية من تركيا نحو التحول الديمقراطي

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أنقرة (رويترز) – قال نائب كبير في حزب المساواة والديمقراطية للشعوب التركي المؤيد للأكراد يوم الجمعة إن الحزب يريد خطوات فورية نحو التحول الديمقراطي من حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بعد دعوة السلام التي أطلقها عبد الله أوجلان الزعيم المسجون لحزب العمال الكردستاني المحظور.

وقد تؤدي الدعوة التي أطلقها أوجلان يوم الخميس لحزب العمال الكردستاني لنزع سلاحه وحل نفسه إلى إنهاء صراع مستمر منذ 40 عاما بين الجماعة والدولة التركية، وقد تكون لها آثار سياسية وأمنية بعيدة المدى على المنطقة.