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حزب مؤيد للأكراد سيلتقي رئيس البرلمان التركي وزعيم اليمين المتطرف بعد زيارته أوجلان

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أعلن حزب تركي معارض مؤيد للأكراد أنه سيلتقي الخميس رئيس البرلمان التركي وزعيم حزب الحركة القومية اليميني المتطرف وسط جهود لاستئناف الحوار بين أنقرة ومتمردي حزب العمال الكردستاني.

وقال حزب “المساواة وديموقراطية الشعوب” في بيان إن وفدا يضم ثلاثة أشخاص سيلتقي رئيس البرلمان نعمان كورتولموس في الساعة الاولى والنصف بعد الظهر (10,30 ت غ) ثم زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي.

والهدف من الاجتماعين إطلاعهما على مضمون اللقاء الذي أجراه وفد من الحزب المعارض نهاية الاسبوع الفائت مع مؤسس حزب العمال الكردستاني عبدالله اوجلان الذي يمضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في سجن جزيرة ايمرالي قرب اسطنبول.

وهذه الزيارة السياسية هي الأولى لأوجلان منذ اكثر من عقد وتأتي في سياق تخفيف التوتر بين السلطات التركية وحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا والمصنف “ارهابيا” من جانب انقرة والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.

وأتت الزيارة بعد شهرين من قيام دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية التركية اليميني المتطرف والمعادي لحزب العمال والمنضوي في الائتلاف الحاكم، بدعوة أوجلان للحضور إلى البرلمان لإعلان حل الحزب الذي تصنّفه أنقرة “إرهابيا”، مقابل إطلاق سراحه.

وتلقى الخطوة دعم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وخلال الاجتماع مع وفد حزب “المساواة وديموقراطية الشعوب”، أبدى أوجلان استعداده للمساهمة في عملية السلام مع أنقرة، معتبرا أن تعزيز الأخوة الكردية التركية هو “مسؤولية تاريخية”.

وقال الزعيم الكردي إن الوفد الذي زاره سينقل موقفه إلى الدولة التركية والأطراف السياسيين الآخرين، مضيفا “في ضوء ذلك، أنا مستعد لاتخاذ الخطوات الإيجابية الضرورية”.

من جهته، اعتبر الرئيس المشارك لحزب “المساواة وديموقراطية الشعوب” تونجر باكيرهان نداء أوجلان “فرصة تاريخية لبناء مستقبل مشترك”، وذلك في منشور على منصة إكس.

وأضاف “نحن على أعتاب تحول ديموقراطي محتمل في تركيا والمنطقة. والآن هو الوقت المناسب للشجاعة والاستبصار من أجل سلام مشرف”.

ستر/ب ق/الح

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية