حزب مؤيد للأكراد في تركيا: مقتل صحفيين اثنين في سوريا

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أنقرة (رويترز) – قالت وسائل إعلام تركية وحزب مؤيد للأكراد إن صحفيين اثنين كانا يعملان لدى وسائل إعلام كردية في تركيا قتلا في شمال سوريا يوم الخميس بعد استهداف طائرة مسيرة تركية سيارتهما.

وذكرت تقارير إعلامية تركية أن ناظم داشتان وجيهان بلكين قتلا بالقرب من سد تشرين على بعد حوالي 90 كيلومترا إلى الشرق من حلب أثناء تغطيتهما للقتال بين فصائل مدعومة من تركيا وقوات مسلحة كردية سورية تمثل المكون الأساسي في قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة.

وفي كلمة ألقتها في البرلمان التركي يوم الجمعة، نددت جولستان كيليتش كوجيجيت الرئيسة المشاركة لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب المؤيد للأكراد، بمقتل الصحفيين.

وقالت “هذا الهجوم جريمة ضد الإنسانية. ندعو الحكومة التركية إلى معالجة القضية على الفور وضمان احترام حماية الصحافة”.

ولم يعلق المسؤولون الأتراك على الواقعة بعد.

وفقا لموقع بيانيت الإخباري، عُرف الصحفيان بتغطيتهما للصراع في سوريا، بما في ذلك التقارير المكثفة حول القضايا الكردية وتنظيم الدولة الإسلامية.

وترى تركيا أن وحدات حماية الشعب، التي تقود قوات سوريا الديمقراطية، هي امتداد لحزب العمال الكردستاني المحظور، الذي يقاتل مسلحوه الدولة التركية منذ 40 عاما.