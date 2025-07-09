حزب موال للأكراد: حزب العمال الكردستاني يبدأ تسليم الأسلحة بالعراق الجمعة

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أنقرة (رويترز) – قالت متحدثة باسم حزب المساواة والديمقراطية للشعوب الموالي للأكراد في تركيا يوم الأربعاء إن مسلحي جماعة حزب العمال الكردستاني المحظورة سيبدأون تسليم الأسلحة في مدينة السليمانية بشمال العراق يوم الجمعة في إطار عملية السلام مع تركيا.

وفي كلمة لها في أنقرة، قالت عائشة جول دوغان إن عملية نزع سلاح حزب العمال الكردستاني يجب أن تصبح دائمة من خلال سلسلة من الضمانات القانونية وتشكيل الآليات اللازمة للانتقال إلى السياسة الديمقراطية.

وأضافت أن أعضاء من حزب المساواة والديمقراطية للشعوب سيحضرون المراسم في السليمانية، إلى جانب مجموعة من مسلحي حزب العمال الكردستاني، لكنها قالت إنها لا تملك معلومات أخرى عن العملية.