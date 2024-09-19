حسن نصرالله الرجل الأكثر نفوذا في لبنان والعدو اللدود لإسرائيل

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يمسك الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله بقرار الحرب والسلم في لبنان، وقاد على مدى عقود حزبه وحوّله الى قوة ضخمة مع ترسانة عسكرية كبيرة، ما جعله أحد ألدّ أعداء إسرائيل.

وبات ظهور نصرالله المعروف بقدراته الخطابية في مناسبات عامة أمام الآلاف من أنصاره، نادرا منذ الحرب المدمّرة التي خاضها حزب الله وإسرائيل في صيف العام 2006.

وهو قال في إحدى مقابلاته الصحافية مع صحيفة “الأخبار” اللبنانية في آب/أغسطس 2014 “يروّج الاسرائيلي لفكرة (…) مفادها بأنني مقيم في ملجأ بعيدا عن الناس، فلا أراهم ولا أتواصل معهم، ومنقطع حتى عن إخواني”.

وأضاف “المقصود بالاجراءات الأمنية هو سرية الحركة، ولكن هذا لا يمنعني نهائيا من أن أتحرك وأتجول وأتعرف وأرى كل ما يحصل”.

ومنذ نهاية حرب 2006، لجأ نصرالله غالبا لإلقاء كلماته عبر شاشة عملاقة، وظهر علنا مرات معدودة وغالبا في مناسبات دينية أحياها الحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت، أبرز مناطق نفوذه.

يقول عارفوه وخبراء يتابعونه إن رجل الدين المعمّم الذي غزا الشيب لحيته الكثيفة، يتمتع بذكاء حاد ومعرفة واسعة لا سيما في الشؤون الدينية والسياسية. وهو خطيب مفوّه ومتحدث فصيح قادر على التحدث لوقت طويل من دون أن يتردّد أو يتلعثم.

أما خصومه فينتقدون لهجة التحدّي التي يتكلّم بها التي تقترن غالبا برفع سبّابته اليمنى، ويعتبرونها ترهيبا للداخل اللبناني.

في أوساط الشيعة المناصرين له، يتمتع بهالة غير قابلة للمسّ. ينادونه بـ”السيّد” نسبة لنسبه المتحدر من سلالة النبي محمد، أو “أبو هادي” نسبة لنجله الأكبر الذي قتل عام 1997 خلال معارك مع القوات الإسرائيلية التي كانت تحتل جنوب لبنان.

يندر أن تتجرأ شخصية شيعية على انتقاده أو معارضته في مناطق نفوذ الحزب. وحصل أن انتقده بعض الأشخاص في الشارع خلال احتجاجات شعبية، ثم عمدوا الى الاعتذار والتراجع لاحقا بعد تعرضهم لضغوط، وفق تقارير.

انتخب نصرالله أمينا عاما للحزب في 1992 بعد اغتيال إسرائيل سلفه عباس الموسوي مع زوجته وطفله وأشخاص آخرين في غارة جوية في جنوب لبنان في شباط/فبراير من العام ذاته.

في عهده، طوّر حزب الله قدراته العسكرية بدعم رئيسي من طهران التي تمدّه بالمال والسلاح. وبات يمتلك أسلحة دقيقة متطورة يؤكد أنها قادرة على أن توجه ضربات موجعة لإسرائيل.

ويقول نصرالله إن حزبه يضمّ 100 ألف مقاتل. والحزب هو القوة العسكرية المحلية الأكبر، ويتفوّق على الجيش اللبناني عديدا وترسانة، بحسب خبراء.

كما يملك الحزب مؤسسات تربوية واجتماعية وصحية تؤمن خدمات لأنصاره وتزيد من شعبيته.

– “النصر الالهي” –

وحزب الله هو التشكيل الوحيد في لبنان الذي احتفظ بسلاحه بعد انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)، بحجة “مقاومة إسرائيل” التي احتلت مناطق واسعة في جنوب البلاد بين العامين 1978 وأيار/مايو 2000.

وينظر الى حزب الله على أنه العنصر الأساسي الذي دفع إسرائيل الى الانسحاب من لبنان، وباتت لنصرالله مكانة كبيرة لدى أنصاره والملايين في العالم العربي. وتعزّزت شعبيته خلال حرب 2006 التي استمرت 33 يوما، وقتل فيها 1200 شخص في لبنان غالبيتهم من المدنيين، و160 في إسرائيل غالبيتهم من العسكريين. بعد انتهائها، ألقى خطابا أمام عشرات الآلاف من أنصاره في الضاحية الجنوبية التي تعرضت لدمار هائل، أعلن فيه تحقيق “نصر إلهي” على إسرائيل.

لكن شعبيته تراجعت في ما بعد في لبنان والعالم العربي، بسبب اتهامه من شريحة واسعة من الللبنانيين ومن دول عربية بالارتهان لإيران، واستخدام السلاح في الداخل والتحكّم بالقرار السياسي اللبناني.

ووجهت محكمة دولية الى حزب الله أصابع الاتهام باغتيال رئيس الوزراء السابق والزعيم السني رفيق الحريري بتفجير ضخم في شباط/فبراير 2005 في بيروت. وفي ظل خلافات داخلية حادة، شنّ الحزب هجوما مسلحا استهدف مناطق نفوذ لخصومه في أيار/مايو 2008.

كما اتسعت الشريحة المعارضة له خصوصا بعد انفجار مرفأ بيروت في 2020 وتقارير عن ضلوع الحزب في عرقلة التحقيق لمعرفة ظروف الحادث المدمر.

– دور إقليمي –

في الدول العربية، انقسمت الآراء حيال تدخّل حزب الله الى جانب نظام الرئيس بشار الأسد في النزاع الدامي المتواصل منذ 2011، ودعم المتمردين الحوثيين في اليمن، والقتال في العراق.

لكن هذه الأدوار أكسبت حزب الله حضورا إقليميا متناميا تحت قيادة إيران، وهنو يعتبر التنظيم الأقوى حضورا وتسليحا بين كل الفصائل الحليفة لها في المنطقة في إطار “محور المقاومة”.

وغداة اندلاع الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من تشرين الأول/أكتوبر إثر هجوم غير مسبوق للحركة على جنوب إسرائيل، فتح حزب الله جبهة “إسناد” لغزة وحليفته حماس.

ويتبادل الحزب والدولة العبرية القصف بشكل يومي عبر الحدود وسط جهود دولية على مدى الأشهر الماضية للحؤول دون تحول هذه المواجهة الى تصعيد شامل.

– معجب بمارادونا –

لا يتكلم نصرالله كثيرا عن حياته الخاصة والشخصية.

ولد في حي شعبي ببرج حمود في الضاحية الشمالية لبيروت في 31 آب/أغسطس 1960، وهو واحد من تسعة أبناء لأسرة متواضعة نزحت من بلدة البازورية في جنوب البلاد.

تلقى العلوم الدينية لمدة ثلاث سنوات في حوزات النجف الأشرف قبل طرده في عام 1978 عندما قمع الرئيس السابق صدام حسين نشطاء شيعة.

مع عودته الى لبنان، انخرط في النشاط السياسي واكتسب خبرة في صفوف “أفواج المقاومة اللبنانية” (حركة أمل)، لكنه انفصل عنها مع العديد من زملائه عام 1982 جراء التباين في وجهات النظر حول سبل مواجهة الوضع الناتج عن الغزو الاسرائيلي للبنان.

عند تأسيس حزب الله في 1982، تولى نصرالله مسؤوليات شملت تعبئة المقاومين وإنشاء الخلايا العسكرية. وتدرج في المهام وصولا الى الأمانة العامة.

متزوج من فاطمة ياسين ولهما خمسة أبناء.

أكد في مقابلته الصحافية في 2014 أن كرة القدم كانت من هوايته “قبل أن أضع العمامة”. أضاف “غالبا ما كنت مع البرازيل، وأحيانا مع الأرجنتين، خصوصا عندما كان (دييغو) مارادونا في المنتخب، اذ كان لعبه يعجبني”.

بور-اط/كام/رض