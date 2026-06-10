حسين سجواني إماراتي يستثمر المليارات في مراكز البيانات سعيا للريادة في قطاع الذكاء الاصطناعي

afp_tickers

6دقائق

استثمر رجل الأعمال الإماراتي حسين سجواني المقرّب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب والذي بنى اسمه مثله في عالم العقارات، مليارات الدولارات في مراكز البيانات، سعيا لتصدّر قطاع الذكاء الاصطناعي، وفق ما قال لوكالة فرانس برس.

يسعى سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة “داماك” العملاقة في قطاع العقارات، الى جعلها رائدة عالميا في مجال مراكز البيانات الآخذ في التوسع.

وفي مقابلة عبر الفيديو على هامش حضوره مؤتمر “داتا كلاود” في مدينة كان بجنوب فرنسا، تحدّث سجواني لفرانس برس عن “مشروع رائع” يتم بناؤه.

فقد أنجزت شركة “داماك ديجيتال”، ذراع “داماك” المتخصصة في البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات، والتي تأسست عام 2021، بناء مواقع مراكز بيانات في تايلاند والسعودية. ومن المتوقّع أن تدخل ثمانية مواقع أخرى حيّز التشغيل بحلول نهاية العام.

وتحدّث سجواني عن مواقع محتملة في 13 دولة في أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، بطاقة إجمالية عند اكتمالها تقدّر بستة آلاف ميغاواط، وكلفة تناهز 66 مليار دولار.

وقال “إذا بنينا كل ذلك، فسيكون إنجازا هائلا”.

وأكّد أن داماك تطمح لتجاوز شركة “إكوينكس”، أكبر مزوّد لهذه المراكز في العالم، مع أكثر من 280 موقعا.

وأضاف “نريد أن نكون أكبر منهم… أن نكون في الصدارة عالميا”.

– “دونالد دبي” –

يحتلّ سجواني المرتبة الثانية في قائمة الأثرياء العرب لعام 2026، بحسب تصنيف مجلة “فوربس” الأميركية، مع ثروة تقدّر بـ15,3 مليار دولار.

وينشر سجواني على حسابه على منصة “إنستغرام” صورا له برفقة شخصيات بارزة مثل ترامب وإيلون ماسك وجيف بيزوس، رجلي الأعمال اللذين يستثمران أيضا في مجالات الفضاء والذكاء الاصطناعي.

بدأ سجواني السبعيني مسيرته في قطاع الضيافة، قبل دخول قطاع العقارات في التسعينات، ما أهّله للاستفادة من طفرة هذه السوق عندما فتحت دبي أبوابها أمام المشترين الأجانب عام 2002.

وبعدما نجت “داماك” من الانهيار خلال الأزمة المالية لعام 2008، تمكنت المجموعة التي تعمل في 12 دولة، من إنجاز 60 ألف وحدة عقارية، ولديها 60 ألفا أخرى قيد الإنشاء، وفق سجواني.

في 2017، افتتح رجل الأعمال الإماراتي نادي ترامب الدولي للغولف في دبي.

وبعدما أصبح أحد أكبر مطوّري العقارات في الشرق الأوسط، اكتسب سجواني لقب “دونالد دبي” المستوحى من ترامب الذي بنى ثروته وشهرته في هذا القطاع.

مطلع 2025، ظهر سجواني قرب ترامب بعد تنصيبه، معلنا استثمار 20 مليار دولار في مراكز بيانات أميركية.

– “سيكون الطلب هائلا” –

وقرّر سجواني قبل أعوام توسيع نطاق أعماله ليدخل قطاع التكنولوجيا ومراكز البيانات.

وقال لفرانس برس “اتخذنا قرار إنشاء مراكز بيانات قبل أربع أو خمس سنوات”، مؤكدا “ما زلنا مستمرين في ذلك”.

وأوضح أن الفكرة “وردت خلال جائحة كوفيد، عندما كان الجميع يعيشون في ظل الإغلاق، وكنت أقضي ساعات طويلة على تطبيق زووم” لمكالمات الفيديو.

وتابع “كان واضحا للغاية أن زووم وشركات التجارة الإلكترونية ستشهد نموا… اعتقدت أن مجال مراكز البيانات سيكون له مستقبل واعد”، مقرّا في الوقت نفسه “لم أتوقّع أبدا هذا الحجم من النمو”.

رغم ذلك، استبعد حدوث فقاعة في الذكاء الاصطناعي أو فائضا في العرض، بل رجّح أنه “في السنوات الثلاث أو الأربع القادمة، سيكون الطلب هائلا”.

وأكّد سجواني أن مجموعته لم تتأثر بالحرب في الشرق الأوسط التي استُهدفت خلالها مراكز بيانات في الإمارات والبحرين، بهجمات في إطار إطلاق إيران صواريخ ومسيّرات نحو دول الخليج، ردّا على الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها.

وانضمت خمس شركات عملاقة في مجال الحوسبة السحابية إلى قائمة عملاء مراكز بيانات “داماك”. ولم تكشف المجموعة الإماراتية أسماء هذه الشركات، لكنها قالت إنها من الأبرز في خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وتضمّ علامات مثل أمازون ومايكروسوفت وغوغل.

وفي ظل التنافس المحموم عالميا للاستثمار في الذكاء الاصطناعي ومراكز معالجة الطلبات الهائلة للتطبيقات، تقول الإمارات إنها ضخّت أكثر من 147 مليار دولار في هذا القطاع منذ 2024، شملت استثمارات ضخمة في مراكز بيانات في الولايات المتحدة وفرنسا.

ورأى سجواني أن دور الذكاء الاصطناعي سيتعزّز في السنوات المقبلة، متوقّعا أن “يولّد ثورة في كل نواحي حياة الانسان”.

ته/م ل/كام/رض