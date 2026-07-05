حشود كبيرة تشارك في الصلاة على جثمان خامنئي في طهران بغياب نجله مجتبى

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شاركت حشود كبيرة الأحد في الصلاة على جثمان المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، في اليوم الثاني من مراسم تشييعه، والتي حضرها ثلاثة من أبنائه، بينما غاب نجله مجتبى خامنئي الذي لم يظهر منذ توليه المنصب خلفا لوالده.

ولليوم الثاني تواليا، تجمعت الحشود في باحات مصلّى طهران الكبير ومحيطه، بينما أمّ آية الله جعفر سبحاني (97 عاما) الصلاة على جثامين خامنئي وأربعة من أفراد عائلته قُتلوا معه في ضربات أميركية إسرائيلية في 28 شباط/فبراير أشعلت الحرب في الشرق الأوسط.

وتأتي مراسم التشييع التي تستمر حتى الخميس، في مرحلة مفصلية لقيادة الجمهورية الإسلامية الراغبة في تظهير مشهد يعكس تماسكها وصلابة قاعدتها الشعبية بعد تحديات قاسية تمثّلت بحرب الاثني عشر يوما مع إسرائيل في حزيران/يونيو 2025، والاحتجاجات الشعبية في مطلع عام 2026، ثم الحرب غير المسبوقة مع الولايات المتحدة والدولة العبرية. وتشهد الحرب الأخيرة وقفا لإطلاق النار عززته مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران، تمهّد لمباحثات هدفها إبرام اتفاق نهائي.

وظهر في الصفّ الأول قرب نعش خامنئي الذي وضعت عليه عمامته السوداء، عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين من بينهم الرئيس مسعود بيزشكيان ورئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين محمد باقر قاليباف، وقائد الحرس الثوري اللواء أحمد وحيدي، والعميد إسماعيل قاآني قائد قوة القدس في الحرس.

وشارك في الصلاة أيضا ثلاثة من أبناء المرشد الراحل، مسعود ومصطفى وميثم، بحسب ما أظهرت مشاهد بثها التلفزيون الرسمي. وكان الغياب العائلي الأبرز للنجل الثاني مجتبى (56 عاما) الذي أكد مسؤولون أنه أصيب أثناء الحرب، بينما قُتلت زوجته في الضربات ذاتها.

ومنذ انتخابه مرشدا أعلى خلفا لوالده في أوائل آذار/مارس، لم يظهر مجتبى خامنئي في العلن، ولم يصدر عنه سوى بيانات مكتوبة منسوبة له.

الى ذلك، لم يظهر في التشييع الأحد الرؤساء السابقون للجمهورية في إيران، محمد خاتمي ومحمود أحمدي نجاد وحسن روحاني، والذين شهدت علاقتهم بخامنئي تباينات خلال مراحل معينة.

وأشاد قاليباف الذي يقود الفريق المفاوض مع الولايات المتحدة، ويحتل مكانة رئيسية في هرم القيادة في مرحلة ما بعد علي خامنئي، عبر منصة إكس بكيف “أجمَعَت… الأمة الفخورة التي لا تُقهَر في إيران الإسلامية” على تكريم “شهيدها”.

وقال قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي للتلفزيون الرسمي إنه تعهد للمرشد الإيراني الجديد “بأننا لن نترك رقاب أولئك الذين تسببوا في استشهاد قائدنا دون ملاحقة ومحاسبة”.

وقاد خامنئي الجمهورية الإسلامية منذ وفاة الإمام المؤسس الخميني في العام 1989، وكان بحكم منصبه، صاحب الكلمة الفصل في السياسات العليا للبلاد.

– “حزن كبير” –

واكتظ موقع الصلاة والشوارع المحيطة به بالحشود، بحسب مراسلي فرانس برس.

ورُفعت بين الجموع الأعلام الإيرانية والأعلام الحمراء التي ترمز إلى الثأر، وحمل بعض المشاركين صورا لخامنئي الأب والابن. وعلى طول الطريق كانت المرطبات توزع على الحاضرين، بينما كان يُرش عليهم رذاذ المياه تحت أشعة شمس الصيف وحرارة تجاوزت 35 مئوية.

وقال محمد ميرصالحاني، وهو رجل دين في الثامنة والثلاثين “لقد كان (علي خامئني) أبا لنا جميعا، وقد أصبحنا برحيله أيتاما، إن حزننا كبير”.

وأمضت عائلات إيرانية قسما من اليوم جالسة في حرم المصلّى حيث تصدح تلاوات من القرآن وأناشيد دينية ووطنية، بحسب ما أفاد مراسلو فرانس برس.

وتفصل كتل خرسانية ضخمة بين الجمهور ونعوش خامنئي وأفراد عائلته، بينما رفعت عليها شعارات تشيد بـ”البطل خامنئي” وتدعو الى الثأر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأمام قبة المصلّى المترامي الأطراف، التقط كثيرون الصور أمام ملصقات عملاقة للراحل من مختلف مراحل حياته.

ومن المقرر أن يبقى النعش مسجّى حتى مساء الأحد، قبل إعداده للموكب الجنائزي المقرر الاثنين في شوارع العاصمة.

وأعلنت السلطات يومي الأحد والاثنين عطلة رسمية، وتقول إنها تتوقع حضور ما بين 15 مليون شخص وعشرين مليونا في طهران وحدها.

وبعد موكب الاثنين في طهران، من المقرر أن ينقل النعش الى مدينة قُم جنوب العاصمة، ومنها الى العراق، على أن تُقام مراسم الدفن الخميس في مدينة مشهد بشمال شرق إيران، مسقط خامنئي.

وبدأت المراسم رسميا السبت، بعدما سجّي نعش خامنئي وأفراد عائلته في مصلّى طهران الكبير اعتبارا من الجمعة. وخصّص اليوم الأولى لإلقاء المسؤولين الإيرانيين ووفود إقليمية وأجنبية التحية على الجثمان.

كما شاركت في إلقاء التحية، وفود تمثّل فصائل حليفة لطهران في المنطقة، منها حركة حماس الفلسطينية.

والتقى وفد حماس، يتقدمه رئيس مجلس القيادة محمد درويش، الأحد بقاليباف الذي أكد لضيوفه أن طهران “لم تبرم سلاما مع أميركا ولن تعترف” بإسرائيل.

وقاد علي خامنئي إيران أكثر من ثلاثة عقود إلى حين مقتله عن 86 عاما. وكانت جنازته مقررة في آذار/مارس، لكنها أرجئت بسبب الحرب.

سبر-مده/خلص-كام/ب ح