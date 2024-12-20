حصاد العام-أنظار نتنياهو على إيران بعد انتصاراته على حماس وحزب الله وسوريا

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من سامية نخول

دبي (رويترز) – سيكون عام 2025 هو عام الحساب بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإيران العدو اللدود لبلاده.

إذ من المنتظر أن يعمل الزعيم الإسرائيلي المخضرم على تعزيز أهدافه الاستراتيجية وهي تشديد قبضته العسكرية على غزة، وإحباط الطموحات النووية الإيرانية، والاستفادة من تفكيك حليفتي طهران حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجماعة حزب الله اللبنانية وكذلك من الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.

ويمثل سقوط الأسد والقضاء على كبار قادة حماس وحزب الله وتدمير البنية العسكرية للحركتين انتصارات كبيرة لنتنياهو.

فبدون سوريا تكون التحالفات التي ظلت طهران ترعاها لعقود قد تفككت. ومع تراجع نفوذ إيران، تبرز إسرائيل باعتبارها القوة المهيمنة في المنطقة.

ويتأهب نتنياهو لتوجيه كل الاهتمام لطموحات إيران النووية وبرنامجها الصاروخي، والتركيز بلا كلل على تفكيك وتحييد هذه التهديدات الاستراتيجية لإسرائيل.

ويقول مراقبون معنيون بالشرق الأوسط إن إيران أمام خيار صعب إما أن تستمر في برنامجها لتخصيب اليورانيوم أو تقلص أنشطتها الذرية وتوافق على المفاوضات.

وقال يوست آر. هيلترمان مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية “إيران معرضة بشدة لهجوم إسرائيلي، وخاصة ضد برنامجها النووي… ولن أتفاجأ إذا فعلتها إسرائيل، لكن هذا لا يعني التخلص من إيران”.

وقال المحلل الفلسطيني غسان الخطيب إن إيران أمام خيارين إما المضي في برنامجها النووي أو “أن تتجاوب مع المفاوضات باتجاه تراجع عن برنامجها النووي، لأن إذا ما تراجعت عن برنامجها، (الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد) ترامب ونتنياهو راح يضربوا بتقديري، لأن ما في شئ يمنعهم”.

ويرى الخطيب أن القيادة الإيرانية، التي أظهرت براجماتية في الماضي، “ممكن يتجاوبوا مع المفاوضات ويتراجعوا بشكل متفاهم عليه عن المشروع النووي لتجنب ضربة”.

ومن المرجح أن يشدد ترامب، الذي انسحب من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران وست قوى عالمية عام 2015 بهدف الحد من أهداف طهران النووية، العقوبات على صناعة النفط الإيرانية، على الرغم من الدعوات للعودة إلى المفاوضات من منتقدين يرون الدبلوماسية سياسة أكثر فاعلية في الأجل البعيد.