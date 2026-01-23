حصري-إسرائيل تسعى لضمان خروج فلسطينيين من غزة أكثر عددا من العائدين

تل أبيب 23 يناير كانون الثاني(رويترز) – أفادت ثلاثة مصادر مطلعة أن إسرائيل تسعى لتقييد عدد الفلسطينيين العائدين إلى غزة عبر معبر رفح من مصر، لضمان خروج عدد من الفلسطينيين أكبر من أعداد الدخول، ويأتي ذلك قبيل فتح المعبر الحدودي المتوقع الأسبوع المقبل.

وأعلن علي شعث رئيس لجنة التكنوقراط الفلسطينية المدعومة من الولايات المتحدة لإدارة غزة مؤقتا، أمس الخميس عن فتح معبر رفح، الذي يعد فعليا المنفذ الوحيد لدخول وخروج سكان غزة البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، الأسبوع المقبل.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)