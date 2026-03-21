حصري-البحرين: منظومة باتريوت شاركت في اعتراض مسيّرة إيرانية في 9 مارس

من جوناثان لانداي وإم.بي.بيل ومها الدهان

دبي/واشنطن 21 مارس آذار (رويترز) – قالت حكومة البحرين لرويترز اليوم السبت إن منظومة باتريوت للدفاع الجوي شاركت في اعتراض طائرة مسيرة إيرانية فوق منطقة سكنية في البحرين في التاسع من مارس آذار، في توضيح بشأن واقعة أسفرت عن إصابات بين المدنيين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة أن عملية الاعتراض حالت دون وقوع هجوم بطائرة مسيرة وأنقذت أرواحا. وكان الجيش الأمريكي قد أعلن سابقا أن طائرة مسيرة إيرانية استهدفت حيا سكنيا في البحرين في التاسع من مارس آذار، ما أسفر عن إصابة مدنيين.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية )