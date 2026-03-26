حصري-البنتاجون: أمريكا تنشر زوارق مسيرة في نزاعها مع إيران

من ديفيد جينز

26 مارس آذَار – أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن الولايات المتحدة نشرت زوارق سريعة مسيرة للقيام بدوريات ضمن عملياتها التي تستهدف إيران، وهي المرة الأولى التي تؤكد فيها واشنطن استخدام مثل هذه الزوارق في نزاع قائم.

ولم يسبق الإعلان عن نشر هذه الزوارق، التي يمكن استخدامها للمراقبة أو شن هجمات انتحارية. ويأتي ذلك على الرغم من سلسلة من الانتكاسات التي واجهتها البحرية الأمريكية على مدى سنوات في سعيها لامتلاك أسطول من السفن المسيرة، وفق تقرير لرويترز العام الماضي.

وبرزت أهمية السفن المسيرة في السنوات القليلة الماضية بعد أن استخدمت أوكرانيا زوارق سريعة محملة بالمتفجرات لإلحاق أضرار جسيمة بأسطول البحر الأسود الروسي.

واستخدمت إيران طائرات مسيرة بحرية لمهاجمة ناقلات النفط في الخليج مرتين على الأقل منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل غاراتهما قبل نحو شهر. ولم ترد أي مؤشرات على استخدام الولايات المتحدة سفنا مسيرة في هجمات.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)