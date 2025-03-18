حصري-الحوثيون: لن نخفف تحركاتنا تحت وطأة الضغوط الأمريكية أو مناشدات الحلفاء

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من مها الدهان وباريسا حافظي ومحمد الغباري

دبي (رويترز) – قال وزير الخارجية لدى جماعة الحوثي اليمنية إن الحركة لن تخفف التحركات ضد عمليات الشحن الإسرائيلية في البحر الأحمر تحت وطأة الضغوط العسكرية الأمريكية أو استجابة لمناشدات حلفاء، مثل إيران.

وتحدث جمال عامر إلى رويترز في وقت متأخر من يوم الاثنين بعد أن شنت الولايات المتحدة موجة من الضربات على مناطق في اليمن يسيطر عليها الحوثيون الذين أعلنوا الأسبوع الماضي استئناف الهجمات على سفن شحن في البحر الأحمر لدعم الفلسطينيين في غزة.