حصري-انسحاب بعض الشركات الإماراتية من معرض دفاع في السعودية وسط خلافات

دبي 6 فبراير شباط (رويترز) – ذكر مصدران لرويترز أن بعض الشركات الإماراتية انسحبت من معرض دفاعي كبير يقام في السعودية، في أحدث مؤشر على تزايد الخلافات بين الدولتين وتأثير ذلك على المصالح التجارية.

ومن المقرر إقامة معرض الدفاع العالمي في العاصمة السعودية الرياض في الفترة من الثامن إلى الثاني عشر من فبراير شباط. ولم يتضح بعد ما إذا كانت جميع الشركات الإماراتية المشاركة قد انسحبت.

ولم يصدر تعليق بعد من وزارة الخارجية الإماراتية ولا المكتب الإعلامي للحكومة السعودية بشأن هذا الأمر.

(تغطية صحفية فيدريكو ماتشيوني ومها الدهان – إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)