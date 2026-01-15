The Swiss voice in the world since 1935
حصري-ترامب يشكك في قدرة رضا بهلوي على حشد الدعم في إيران

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

من ستيف هولاند

واشنطن 15 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء إن زعيم المعارضة الإيرانية رضا بهلوي “يبدو لطيفا للغاية”، لكنه عبر عن شكوكه بشأن قدرة بهلوي على حشد الدعم داخل إيران لتولي السلطة في نهاية المطاف.

وفي مقابلة حصرية مع رويترز في المكتب البيضاوي، قال ترامب إن هناك احتمالا لانهيار الحكومة الإيرانية، وحمّل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مسؤولية الجمود في المفاوضات مع روسيا بشأن الحرب في أوكرانيا، ورفض انتقادات الجمهوريين لتحقيق وزارة العدل مع رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول.

وقال ترامب عن بهلوي “يبدو لطيفا للغاية، لكنني لا أعرف كيف سيتصرف داخل بلاده… لم نصل إلى تلك المرحلة بعد”.

وأضاف “لا أعلم إن كان شعبه سيقبل قيادته أم لا، ولكن إن قبلوا، فسيكون ذلك مقبولا بالنسبة لي.”

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية )

