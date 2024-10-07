حصري-خالد مشعل يتعهد بعودة “المارد” الفلسطيني رغم خسائر الحرب

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من سامية نخول وأحمد جاد الله وآندرو ميلز

(رويترز) – تعهد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في الخارج بأن تنهض الحركة وتستعيد عافيتها “مثل المارد الفلسطيني والعنقاء الفلسطينية” على الرغم من الخسائر الفادحة التي تكبدتها خلال عام من الحرب مع إسرائيل، وقال إن حماس تواصل تجنيد المقاتلين وتصنيع الأسلحة.

وفي حديث في الذكرى الأولى للهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول على مدن إسرائيلية، وصف مشعل المواجهات بأنها جولة من صراع أوسع ممتد منذ 76 عاما ويضرب بجذوره إلى “النكبة” عندما نزح كثير من الفلسطينيين خلال حرب عام 1948 التي تزامنت مع قيام إسرائيل.

وقال مشعل (68 عاما) في مقابلة مع رويترز “التاريخ الفلسطيني عبارة عن جولات ومحطات”.

وأضاف “بتيجي محطة نفقد فيها شهداء ونفقد جزءا من مقدراتنا العسكرية ثم المارد الفلسطيني والعنقاء الفلسطينية تستعيد العافية بفضل الله تعالى وهكذا عبر سبعين عاما”.

ونجا مشعل من محاولة اغتيال إسرائيلية عام 1997 بعد حقنه بالسم، وكان زعيما لحماس كلها من عام 1996 وحتى 2017 عندما حل الراحل إسماعيل هنية محله. وقُتل هنية في هجوم استهدفه في العاصمة الإيرانية طهران في يوليو تموز الماضي.

ورغم اعترافه بأن القدرات القتالية لحماس شهدت نزيفا خلال عام من المواجهات، فقد قال إن الحركة لا تزال قادرة على نصب أكمنة وخوض مواجهات مع القوات الإسرائيلية.

وأطلقت حماس صواريخ باتجاه إسرائيل صباح يوم الاثنين في ذكرى الهجوم الذي شنته الحركة وأشعل فتيل الحرب. وتمكنت إسرائيل من اعتراض الصواريخ.

وقال مشعل “القوة العسكرية لحماس موجودة، وحماس أعادت التموضع في كل المواقع القتالية في غزة وما زالت توقع جيش العدو في كمائن، وفي كنترول على إدارة المعركة”.

وأضاف “طبعا سقط لنا شهداء من القادة والمجاهدين، أكيد فقدنا جزءا من ذخيرتنا وسلاحنا، لكن ما زالت حماس تجند شبابا وتصنع جزءا مهما من ذخيرتها وسلاحها”.

ولا يزال مشعل يتمتع بنفوذ داخل حماس بالنظر لما قام به من دور محوري في قيادتها على مدى ثلاثة عقود تقريبا، وينظَر إليه الآن على نطاق واسع باعتباره الواجهة الدبلوماسية للحركة. ويقول محللون في شؤون الشرق الأوسط إن تعليقاته تبدو وكأنها إشارة إلى أن الحركة سوف تقاتل مهما كانت خسائرها.

وقال جوست هيلترمان مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية “بشكل عام أود أن أقول إن حماس لا تزال نشطة وتعمل… وربما تعود في وقت ما بغزة”.

وأضاف أن إسرائيل لم تضع خطة للتعامل مع غزة عندما تنتهي الحرب، مما قد يسمح لحماس بإعادة إطلاق نفسها ولكن ربما ليس بنفس القوة أو بنفس الشكل.

ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التعليق على تصريحات مشعل.

* “صاعق ينتظر الانفجار”

أطلقت إسرائيل هجومها على حماس بعد مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز نحو 250 آخرين في هجوم شنته الحركة في السابع من أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي، وفقا لإحصاءات إسرائيلية. ويقول مسؤولو الصحة الفلسطينيون إن نحو 42 ألف فلسطيني قتلوا في الحملة الإسرائيلية التي أسفرت أيضا عن دمار واسع النطاق بالقطاع.

وتقول إسرائيل إن حماس لم تعد موجودة كهيكل عسكري منظم وإن الأمر تحول إلى مجرد حرب عصابات. ووفقا لمسؤولين إسرائيليين فإن ما لا يقل عن ثلث القتلى الفلسطينيين في غزة، أي نحو 17 ألف شخص، هم من مسلحي الحركة. ولقي نحو 350 عسكريا إسرائيليا حتفهم في المعارك الدائرة في القطاع.

واستبعد القيادي الكبير فرص التوصل لسلام في ظل حكومة نتنياهو، وقال “لازم العالم يدرك أن وجود هذا الكيان في قلب المنطقة يعني أنه سيكون هناك بركان قابل للانفجار في كل لحظة… صاعق بس بينتظر شوية حرارة أو ضغط حتى ينفجر”.