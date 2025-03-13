حصري-زوجة ناشط فلسطيني محتجز بأمريكا تقول إنها كانت ساذجة حين ظنت أنه آمن

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(لتصحيح خطأ طباعي بالفقرة 10)

من جوناثان آلن

نيويورك (رويترز) – قبل يومين من احتجازه على يد عملاء بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، سأل محمود خليل الناشط الفلسطيني والطالب بجامعة كولومبيا زوجته ما الذي يجب فعله إن طرق موظفو الهجرة باب منزلهما.

وقالت نور عبد الله (28 عاما)، التي تزوجت خليل منذ أكثر من عامين، إنها كانت في حيرة من أمرها. وتتذكر أنها أخبرته أن بصفته حاملا لإقامة دائمة قانونية بالولايات المتحدة، فلا داعي للقلق.

وقالت نور، وهي مواطنة أمريكية حبلى في شهرها الثامن، لرويترز في أول مقابلة إعلامية لها “لم آخذ كلامه على محمل الجد. من الواضح أنني كنت ساذجة”.

وقيد موظفون بالوزارة خليل بالأصفاد يوم السبت في ردهة مبنى للسكن الجامعي مملوك للجامعة في مانهاتن.

وجلست نور أمس الأربعاء في الصف الأمامي بقاعة محكمة في مانهاتن، بينما كان محامو خليل يجادلون أمام قاض اتحادي بأنه اعتُقل انتقاما من دفاعه الصريح عن قطاع غزة. وقال المحامون للقاضي إن ذلك انتهاك لحق خليل في حرية التعبير.

ومدد القاضي أمرا بمنع ترحيل خليل في حين ينظر في ما إذا كان الاعتقال دستوريا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي دون أن يقدم دليلا إن خليل (30 عاما) يدعم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تحكم غزة. لكن الإدارة الأمريكية نفت اتهامه بارتكاب جريمة، ولم تُقدم أدلة على دعم خليل المزعوم للحركة.

ويقول ترامب إن وجود خليل في الولايات المتحدة “يتعارض مع المصالح الوطنية والسياسة الخارجية”.

* ’روح طيبة وصادقة’

نقلت الإدارة الأمريكية خليل يوم الأحد من سجن تابع لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية في إليزابيث بولاية نيوجيرزي بالقرب من مانهاتن إلى سجن في ولاية لويزيانا على بعد حوالي 2000 كيلومتر.

والتقت نور بخليل في لبنان عام 2016 عندما انضمت إلى برنامج تطوعي كان خليل يُشرف عليه في منظمة غير ربحية تُقدم منحا دراسية للشباب السوري. وبدأت علاقتهما كصديقين قبل أن تُفضي علاقة عن بُعد استمرت سبع سنوات إلى زواجهما في نيويورك عام 2023.

وقالت نور واصفة زوجها “إنه شخص رائع يهتم كثيرا بالآخرين. روحه طيبة وصادقة للغاية”.

وينتظر الاثنان مولودهما الأول في أواخر أبريل نيسان. وقالت نور إنها تأمل أن يكون خليل حرا بحلول ذلك الوقت. وأطلعت رويترز على صورة لموجات فوق صوتية حديثة لطفل لم يُختار اسمه بعد.

وقالت “أعتقد أن رؤيته طفله الأول من خلف حاجز زجاجي سيكون أمرا مدمرا للغاية بالنسبة لي وله”.

وأعلنت الحكومة الأمريكية أنها بدأت إجراءات ترحيل خليل، وتدافع عن احتجازه في المحكمة حتى ذلك الحين.

ووصف ترامب حركة الاحتجاج الطلابية المناهضة لإسرائيل بأنها معادية للسامية، وقال إن اعتقال خليل “هو الأول من بين اعتقالات عديدة قادمة”.