حصري-مسؤول: أمريكا شنت ضربات جديدة في إيران استهدفت موقعا عسكريا

واشنطن 28 مايو أيار (رويترز) – قال مسؤول أمريكي لرويترز أمس الأربعاء إن الجيش الأمريكي شن غارات جديدة في إيران استهدفت موقعا عسكريا خلص مسؤولون إلى أنه شكل تهديدا للقوات وحركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الجيش الأمريكي اعترض وأسقط أيضا عددا من الطائرات المسيرة الإيرانية التي شكلت تهديدا.

ونفذ الجيش الأمريكي تلك الغارات، التي لم ترد بشأنها تقارير من قبل، خلال مفاوضات لإنهاء حرب اندلعت قبل ثلاثة أشهر وأودت بحياة الآلاف وتسببت في ارتفاع حاد في أسعار الطاقة العالمية منذ أن بدأت يوم 28 فبراير شباط بهجمات أمريكية وإسرائيلية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد نفى أمس الأربعاء تقريرا للتلفزيون الرسمي الإيراني ذكر أن إيران وعُمان ستديران بشكل مشترك حركة الملاحة عبر مضيق هرمز في إطار اتفاق سلام. وقال ترامب إن الممر المائي سيظل مفتوحا.

وشنت الولايات المتحدة أحدث ضرباتها التي تصفها بالدفاعية ضد إيران يوم الاثنين، وهو ما اعتبرته طهران انتهاكا لوقف إطلاق النار الهش بين البلدين. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الأهداف شملت قوارب حاولت زرع ألغام ومواقع لإطلاق الصواريخ.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)