حصري-مسؤولتان بالأمم المتحدة تناشدان نتنياهو المساعدة في تخفيف معاناة المدنيين

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نيويورك (رويترز) – ناشدت رئيستا برنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل خاص المساعدة في “تخفيف معاناة عدد هائل من المدنيين” في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان.

وكتبت المديرة التنفيذية لليونيسيف كاثرين راسل والمديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين في رسالة اطلعت عليها رويترز يوم الاثنين “العمل الإنساني الفعال والهادف ممكن بفضل إرادتكم والتزامكم السياسي”.

ولم يرد مكتب نتنياهو حتى الآن على طلب للتعليق على الرسالة التي تحمل تاريخ 11 أكتوبر تشرين الأول ولم يُكشف عنها قبل يوم الاثنين.

وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن حجم المساعدات التي تدخل غزة تراجع إلى أدنى مستوياته على مدار العام. بالإضافة إلى ذلك، حذر مرصد عالمي للجوع من مجاعة تلوح في الأفق، واتهمت الأمم المتحدة إسرائيل برفض وعرقلة عشرات المحاولات هذا الشهر لتوصيل المساعدات، ولا سيما إلى شمال غزة.

وبدأت إسرائيل هجوما عسكريا كبيرا في شمال غزة في وقت سابق من هذا الشهر. وقالت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إنها تراقب الوضع للتأكد من أن حليفتها إسرائيل لا تتبع في تصرفاتها على الأرض “سياسة التجويع” في الشمال.

وتقول إسرائيل إنه لا يوجد نقص في المساعدات في غزة وتتهم حماس بالاستيلاء عليها. ونفت حماس مرارا الاتهامات الإسرائيلية بأنها تسرق المساعدات وتقول إن إسرائيل هي المسؤولة عن نقص الإمدادات.

وكتبت راسل وماكين في الرسالة “إننا نناشد دعمك، بصفتك رئيسا للوزراء، لضمان وفاء حكومة إسرائيل بالتزاماتها وتعهداتها لإتاحة عمليات إغاثة طارئة تتسم بالفعالية وحماية سلامة وأمن موظفينا والمدنيين الذين يخدمونهم”.

وأرسلت المسؤولتان رسالتهما بعد الذكرى السنوية الأولى لهجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023. ودفع هذا الهجوم إسرائيل إلى إطلاق حملة عسكرية في قطاع غزة، والذي يقول مسؤولون من الأمم المتحدة أنه يواجه كارثة إنسانية.

وجاءت مناشدة الأمم المتحدة قبل يومين من إبلاغ الولايات المتحدة إسرائيل بأن عليها اتخاذ خطوات في غضون 30 يوما لتحسين الوضع الإنساني في غزة وإلا ستواجه قيودا محتملة على المساعدات العسكرية الأمريكية.

وأدرجت راسل وماكين، وكلتاهما أمريكيتان رشحهما الرئيس الأمريكي جو بايدن لتولي منصبيهما في الأمم المتحدة، ستة مجالات تريدان فيها “التزامات واضحة وملموسة” من نتنياهو.

وطلبتا منه تعيين “جهة اتصال رفيعة المستوى” لمعالجة القضايا التي أثارتاها في الرسالة.